Partida FC Argeș - FCSB, din runda a 16-a din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
NEWS ALERT FCSB o surprinde pe FC Argeș! Improvizațiile neașteptate ale lui Laurențiu Reghecampf
FCSB a anunțat echipa de start pentru meciul cu FC Argeș.
Partida FC Argeș - FCSB, din runda a 16-a din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Surprizele lui Larurențiu Reghecampf din echipa de start pentru meciul cu FC Argeș
Antrenorul lui FCSB se confruntă cu absențe importante pentru meciul de la Mioveni și a fost nevoit să facă anumite improvizații în echipa de start.
În primul rând, Laurențiu Reghecampf a decis să schimbe sistemul de joc și s-a orientat către un 4-4-2, iar prima surpriză vine în apărare acolo unde Joao Paulo fundașul stânga pe hârtie.
Apoi, Radunovic va juca mijlocaș, post pe care l-a mai acoperit în acest sezon, în timp de Ricardo Pădurariu va juca mijlocaș stânga.
Cele două vârfuri sunt Drăguș și Boutoutaou, ultimul fiind reprofilat din poziția de extremă stânga.
Echipele de start:
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Joao Paulo - Miculescu, Muhar, Radunovic, Pădurariu - Drăguș, Boutoutaou
Rezerve: M. Popa, Gnahore, Arad, M. Popescu, D. Avram, Batubinsika, Al. Stoian, M. Toma, L. Stancu, D. Popa
Antrenor: Laurențiu Reghecampf
- FC Argeș: Nikic - Tofan, Garutti, Sadriu - Oancea - Borța, Sierra, Balaure - Y. Pîrvu, Matos, Luvombo
Rezerve: Căbuz, Straton, Goncalves, Micovschi, Alagbe, Rădescu, G. Gheorghe, Emmers, Mendy, Moldoveanu, Charpentier, D. Sandu
Antrenor: Bogdan Andone
FC Argeș - FCSB, de la 20:30 LIVE TEXT pe Sport.ro
Piteștenii s-au impus în precedenta etapă, 2-1 cu Dinamo (acasă), și au oprit o serie negativă formată din trei rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.
Două victorii, o remiză și patru partide pierdute este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în campionatul curent din postura de vizitatori.
FC Argeș este echipa cu cele mai puține șuturi expediate pe spațiul porții adverse, doar 50 (FCSB - 96, locul 2).
FCSB este formația care a beneficiat în turul sezonului regulat de cele mai multe cornere (92).
Adversarii roș-albaștrilor au deschis scorul în nouă dintre cele 15 jocuri din sezonul actual, șase dintre aceste partide fiind pierdute de către bucureșteni.
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