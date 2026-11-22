Partida FC Argeș - FCSB , din runda a 16-a din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Surprizele lui Larurențiu Reghecampf din echipa de start pentru meciul cu FC Argeș

Antrenorul lui FCSB se confruntă cu absențe importante pentru meciul de la Mioveni și a fost nevoit să facă anumite improvizații în echipa de start.

În primul rând, Laurențiu Reghecampf a decis să schimbe sistemul de joc și s-a orientat către un 4-4-2, iar prima surpriză vine în apărare acolo unde Joao Paulo fundașul stânga pe hârtie.

Apoi, Radunovic va juca mijlocaș, post pe care l-a mai acoperit în acest sezon, în timp de Ricardo Pădurariu va juca mijlocaș stânga.

Cele două vârfuri sunt Drăguș și Boutoutaou, ultimul fiind reprofilat din poziția de extremă stânga.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Joao Paulo - Miculescu, Muhar, Radunovic, Pădurariu - Drăguș, Boutoutaou

Rezerve: M. Popa, Gnahore, Arad, M. Popescu, D. Avram, Batubinsika, Al. Stoian, M. Toma, L. Stancu, D. Popa

Antrenor: Laurențiu Reghecampf

FC Argeș: Nikic - Tofan, Garutti, Sadriu - Oancea - Borța, Sierra, Balaure - Y. Pîrvu, Matos, Luvombo

Rezerve: Căbuz, Straton, Goncalves, Micovschi, Alagbe, Rădescu, G. Gheorghe, Emmers, Mendy, Moldoveanu, Charpentier, D. Sandu

Antrenor: Bogdan Andone