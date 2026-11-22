La fel ca în tur, Dinamo a pierdut cu 0-1 meciul disputat la Slobozia. Unicul gol al partidei a fost marcat de N'Lundulu din penalty, în prelungirile primei reprize.

Dinamo a ajuns, astfel, la două înfrângeri consecutive în Superliga României, după 2-1 cu FC Argeș înainte de întreruperea campionatului, iar acum se gândește la ”dubla” din Superliga și Cupa României cu Universitatea Craiova.

În ciuda rezultatelor din ultima perioadă, Ioan Andone, fostul antrenor al lui Dinamo, merge în continuare pe mâna ”câinilor” în lupta pentru titlu.

Ioan Andone: ”Mă aștept ca Dinamo să câștige campionatul”

„E bine să termine campionatul regular pe primul sau pe al doilea loc, tot e bine. După aceea urmează play-off-ul.

Eu cred că vor rezolva problemele. Au un lot echilibrat, au dovedit în tur că deja sunt o echipă, au un joc bine structurat, joacă mult înainte, pun presiune pe echipa adversă – multe lucruri bune și diferite față de anul trecut.

Mă aștept ca Dinamo să câștige campionatul sau, în cel mai rău caz, să termine pe locul 2!”, a spus Ioan Andone, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Bogdan Lobonț știe greșeala lui Dinamo din 0-1 cu Petrolul

Expertul VOYO a identificat și problema meciului disputat la Slobozia: eficiența din fața porții. Mai exact, Dinamo nu a reușit să cadreze ocaziile de gol, iar acest lucru a contat decisiv în economia partidei.

„Meciul de aseară a fost sub controlul lui Dinamo. Dacă după primele 15 minute scorul era 2-2, nu era o surpriză pentru nimeni. Dinamo a fost în control, a avut 19 șuturi la poartă, dar doar două cadrate. Asta spune foarte mult despre precizia de la finalizare.

Dinamo, mai ales în a doua repriză, a fost în control total. Au fost cele două episoade în prima repriză, când meciul s-a oprit din cauza torțelor fanilor de la Petrolul. Prima repriză a fost echilibrată”, a declarat Bogdan Lobonț, la VOYO SPORT LIVE.