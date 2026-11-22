Președintele clubului FC Voluntari, Bogdan Bălănescu (49 de ani), a comunicat că formația sa va evolua cu echipa a treia la meciul decisiv pentru calificarea din grupele Cupei României contra celor de la FC Bacău. Ilfovenii se luptă pentru calificare cu Dinamo și Universitatea Craiova.

Bogdan Bălănescu: „Mergem cu echipa a treia”

Bălănescu s-a arătat contrariat de modul în care au fost programate partidele celor de la Voluntari: joi (3 decembrie) în Cupa României cu FC Bacău și duminică în campionat cu UTA (6 decembrie).

„Singura părere de rău este că va trebui să sacrificăm Cupa României cu Bacău. Am fost programați joi seara la Piatra Neamț și duminică, la prânz, la Arad. Vom merge cu tineretul, așa suntem tratați, așa vom trata și noi competițiile.

Poate incomodăm, poate trebuia să meargă Dinamo și Craiova în sferturi, așa că mergem cu echipa a treia. Echipa a doua are meci, nu avem ce face, așa că mergem cu liga de tineret”, a anunțat Bogdan Bălănescu, potrivit sptfm.ro.