Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.

Al Hamlawi, OUT! Ce se întâmplă cu atacantul Universității Craiova

Unul dintre artizanii rezultatelor excelente este Assad Al Hamlawi. Atacantul a marcat deja 11 goluri în acest sezon, astfel că a stârnit interesul mai multor echipe, printre care și Getafe, club contra căruia a și marcat în Conference League.

Cum pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, fanii din Bănie așteaptă cu nerăbdare să îl vadă din nou în teren pe atacantul palestinian.

Totuși, suporterii trebuie să mai aștepte. Potrivit Fanatik, Al Hamlawi nu a făcut deplasarea la Arad, pentru meciul cu UTA din etapa a 16-a din SuperLiga. Duelul este programat duminică, 22 noiembrie, de la ora 17:30.

Atacantul a evoluat doar în 11 partide în competiția internă, iar în timpul petrecut pe teren a reușit să marcheze nu mai puțin de 7 goluri