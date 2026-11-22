Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.
Al Hamlawi, OUT! Ce se întâmplă cu atacantul Universității Craiova
Unul dintre artizanii rezultatelor excelente este Assad Al Hamlawi. Atacantul a marcat deja 11 goluri în acest sezon, astfel că a stârnit interesul mai multor echipe, printre care și Getafe, club contra căruia a și marcat în Conference League.
Cum pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, fanii din Bănie așteaptă cu nerăbdare să îl vadă din nou în teren pe atacantul palestinian.
Totuși, suporterii trebuie să mai aștepte. Potrivit Fanatik, Al Hamlawi nu a făcut deplasarea la Arad, pentru meciul cu UTA din etapa a 16-a din SuperLiga. Duelul este programat duminică, 22 noiembrie, de la ora 17:30.
Atacantul a evoluat doar în 11 partide în competiția internă, iar în timpul petrecut pe teren a reușit să marcheze nu mai puțin de 7 goluri
Al Hamlawi, aproape de transferul carierei
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Robert Niță.
Întrebat despre un posibil transfer a lui Assad Al Hamlawi, Ciprian Marica a expus că acesta este realizabil, în condițiile în care Getafe s-a orientat întotdeauna către jucători în formă, dar care să nu aibă un preț mare de transfer.
Fostul internațional e de părere că fizicul lui Al Hamlawi îl recomandă, deoarece Jose Bordalas, antrenorul celor de la Getafe, merge pe mâna fotbaliștilor combativi.
„(n.r. - Transfer Al Hamlawi la Getafe) E un jucător în formă, marchează. E clar că e și accesibil. Getafe a încercat întotdeauna să aducă jucători în formă, buni, pe un salariu și bani puțini. Întotdeauna a fost ca o trambulină.
Știu că antrenorul de acolo apreciază jucătorii cu fizic, care să se lupte. Așa e și Al Hamlawi, ar putea fi o idee. De obicei, echipele au câte 2-3 variante. Ar fi interesant”, a declarat Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.
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