FCSB, luata peste picior dupa remiza cu Gaz Metan: "E cea mai slaba echipa din istoria fotbalului! I-am spus si lui MM asta!" Mediesenii sunt dezamagiti de rezultatul obtinut

FCSB a remizat pe teren propriu cu Gaz Metan, scor 2-2.

Ros-albastrii au facut un nou pas gresit in lupta la titlu, iar sansele pentru un triumf la finalul sezonului s-au diminuat considerabil. Echipa antrenata de Bogdan Vintila are 9 puncte mai putin decat liderul CFR Cluj.

Forma slaba pe care o traverseaza FCSB i-a determinat pe medieseni sa fie dezamagiti de rezultatul de egalitate.

Ioan Marginean, presedintele mediesenilor, spune ca este cea mai slaba echipa pe care a vazut-o in istoria FCSB-ului:

"Dupa 40 de ani in fotbal, de ce as fi fericit ca am luat un punct cu FCSB?! Am respectat-o prea mult. Eram fericit daca ii bateam!FCSB a fost cea mai slaba din istoria fotbalului! I-am spus si lui MM Stoica asta. I-am zis ca sunt dezamagit. Cred ca pregatirea psihica nu e completa acum, iar creierul nu se oxigeneaza bine.

Daca aveam mai mult noroc, castigam meciul cu FCSB. E foarte greu pentru ca am avut un nivel de pregatire... Trebuie sa o iei treptat pentru ca nu poti sa pacalesti organismul.

Eu am o gramada de pariuri ca termin pe 5, dar acum vreau pe 4! Jucatorii sunt premiati pentru fiecare loc urcat in clasament. Eu am vorbit cu jucatorii si le-am zis ca trebuie sa demonstreze antrenorului ce pot. Antrenorul, daca arata ca trebuie sa continue, va avea un salariu mic, dar bonusuri de performanta pentru play-off si play-out. Daca ai rezultate bune iei bani. Daca nu, nu", a declarat Ioan Marginean la Look Sport.