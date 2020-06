SUPER DAN, INTERZIS la FCSB! Becali a dezvaluit ce salariu GIGANTIC are Petrescu la Cluj si care e noul obiectiv al FCSB

Gigi Becali spune ca nu va apela niciodata la Dan Petrescu pentru banca FCSB.

Atat pretentiile financiare majore, cat si relatia dintre Petrescu si jucatori il nemultumesc pe Becai.

"La mine nimeni nu injura. Nu poti sa lucrezi la mine daca injuri! Daca injuri, nu lucrezi cu mine. Angajatii mei nu fumeaza, nu vorbesc urat! Apoi el are la Cluj mai mult de un milion de euro pe an! Are peste, 1,2 milioane si bonusuri si toate alea", a spus Becali la Digisport.

Patronul FCSB anunta si care sunt noile obiective ale echipei pentru finalul sezonului. Becali n-a ratat ocazia de a-i ironiza pe rivalii de la CSA.

"Vrem locul 2 sau locul 3 si Cupa, asta ne dorim. Am fondul de salarii 150 000 pe luna. Din vara, va fi fondul 200 000. Avem de luat de la sponsori doua milioane + 3 milioane din drepturile TV. Gata, la revedere, mi-am facut bugetul. Din publicitate inca unul, 6 milioane. La 62 de ani... liniste, asta vreau. Banii mei, ai familiei, nu-i mai dau. Vin nepotii, gata! Ce facem? Eu nu stiu de Europa. O sa ajunga Talpan cu Steaua. Nu avem traditie, palmares, istorie, suntem club nou-infiintat".