TOCMAI a trecut INTERVIUL de angajare?! Bus e gata sa vina la FCSB! E gratis si promite sa rupa plasele pentru banii lui Becali!

Sergiu Bus ramane liber de contract la finalul acestui sezon si ar putea ajunge la FCSB.

Fotbalistul de la Gaz Metan Medias a mai fost aproape de un transfer la echipa lui Becali in 2014, insa atunci a ales o destinatie din afara Romaniei.

El este pe lista de jucatori pe care Becali ii doreste la FCSB inca din sezoanele trecute. Acum el a declarat ca e pregatit sa faca pasul cel mare.

"Nu ma mai tem sa lucrez cu Gigi Becali, nu mai sunt un copil. E oarecum normal sa se intample unele lucruri. Baga bani multi, eram un copil cand dansul investea la FCSB. Mereu a transferat tot ce a fost mai bun.

Sunt banii dansului, e normal sa se implice si sa critice pe cine doreste. Am trecut prin multe, prin amenintari si alte chestii. Nu ma mai sperie criticile, doar ma motiveaza", a declarat Sergiu Bus pentru GSP.

Atacantul in varsta de 27 de ani a mai jucat de-a lungul carierei pentru CFR Cluj, TSKA Sofia, Sheffield Wednesday, Astra Giurgiu si Levski Sofia.

In aceasta seara, Bus a inscris golul egalizator in meciul cu FCSB, el ajungand in acest sezon la 10 goluri in Liga 1.