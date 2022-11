"Două" de la Reghe. "E normal să fie supărat dacă nu intră" + "Dovedește și acum că e un jucător foarte bun"

Antrenor la Neftchi Baku, Laurențiu Reghecampf a comentat recent și ce se întâmplă la naționala României, echipă care și-a aflat adversarele din preliminariile pentru Campionatul European din 2024.

Edi Iordănescu a rămas principal al tricolorilor deși prima reprezentativă a retrogradat în Liga C din Nations League, după evouție dezastruoasă în acest an, dar fiul "Generalului" are planuri mari pe banca naționalei.

Lui Iordănescu jr îi trebuie însă și un lot competitiv, cu jucători care să prindă vârful de formă și când evoluează la națională. O altă problemă a selecționerului o constituie optica unor tricolori care fie au ales să se retragă, fie sunt pe punctul de a renunța să mai joace pentru prima reprezentativă.

Reghecampf, despre Mitriță

În acest "club" se află și Alexandru Mitriță, jucător cu care Reghecampf a lucrat în Arabia Saudită, la Al Ahli. Mitriță evoluează în prezent la Al Raed, tot în Arabia Saudită.

"E un lucru la care doar ei pot răspunde. Cu Mitriță am și lucrat, dar mi se pare că, atâta vreme cât ești în activitate, ar trebui să fie o mândrie că vii la echipa națională.

Indiferent că joci, stai pe bancă sau ești trimis în tribună! Vor exista mereu astfel de controverse, e normal pentru un jucător să fie supărat dacă nu intră, dar n-ai cum să renunți la națională pentru că nu ești titular. În rest, nu știu, poate sunt la mijloc și alte motive", a spus Reghecampf, potrivit Playsport.

Reghecampf, despre Alibec

Antrenorul în vârstă de 47 de ani a vorbit și despre creșterea substanțială a evoluțiilor lui Denis Alibec, de când atacantul a semnat cu Farul, formația lui Gică Hagi.

"Spuneți-mi un jucător de la națională care are un randament foarte bun în momentul de față! Prin urmare, nu cred că ar trebui să discutăm doar despre Denis, cu care am și lucrat la un moment dat.

Dovedește și acum că e un fotbalist foarte bun, care are însă nevoie de o anumită încredere și susținere. Asta ține de talentul fiecărui antrenor să știe cum să-l pună cât mai bine în valoare.

Iar Hagi face lucrul ăsta în mod constant cu mulți jucători. Sunt convins că și Edi va reuși să construiască la lot o relație potrivită cu Denis pentru a arăta același randament ca la Farul", a mai spus Reghecampf, pentru sursa mai sus menționată.