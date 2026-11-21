Gabi Tamaș a fost reținut de poliție 24 de ore după ce a ar fi agresat doi bărbați în Centrul Vechi.

Vineri dimineață, fotbalistul a fost readus la șa Secția 27, ca mai apoi să meargă la Judecătoria Sectorului 3.

Avocatul lui Gabi Tamaș a spus ce s-a întâmplat în Centrul Vechi: ce urmează pentru fostul fotbalist

Virgil Boglea a vorbit despre statuia clientului său după decizia Judecătoriei de a-l plasa în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Avocatul lui Gabi Tamaș a spus că vor atac decizia în Instanță și vor încerca să reducă pedeapsa, pe care Virgil Boglea o consideră exagerată.

Bolglea a vorbit și despre modul în care Poliția a încercat să facă „un exemplu” din Gabi Tamaș, în condițiile în care bătaia din Centrul Vechi nu ar fi izbucnit din cauza fostului jucător, ci ar fi fost provocat.

„Gabi este bine, a ajuns acasă. L-am condus până la Sinaia și de acolo a venit fratele lui să îl ia. De mâine va avea avea acces și la telefonul personal. Am decis să îl reprezint pentru că îmi este prieten și chiar aveam un proces la Timișoara unde nu am mai putut fi prezent pentru a-l apăra pe el în acest caz. Nu a fost o bătaie în adevăratul sens al cuvântului și s-a exagerat foarte mult. A fost un grup care i-a adresat injurii, el a răspuns și inițial s-a retras 15-20 de metri, dar au venit spre el la barieră unde el aștepta taxiul. Unul dintre ei a întins mâna în fața lui, s-a simțit amenințat și a ripostat.

Vom depune contestație pentru că noi considerăm prea dură această sentință deoarece în continuare este privat de libertate. Cred că își poate exercita funcția de la club până la judecarea contestației și să lucreze de acasă. Pe finalul săptămânii viitoare cred că ne vom prezenta la Tribunalul București pentru judecarea contestației.

Am fost și azi noapte, la ora 02:00, la el în arest, a fost greu și pentru el, nu a dormit. Gabi Tamaș nu este un pericol public. Nu era nevoie nici măcar să vină poliția să fie luat. Dacă primea citație s-ar fi prezentat singur. Am prezentat în instanță un caz similar cu urmări mult mai grave, spitalizare și intervenții estetice și unde nu s-a dispus arestarea pentru 30 de zile.

Consider că a cântărit mult acest lucru în decizia judecătorului. Nu știm dacă va purta brățară, acum se ocupă de el cei de la Poliția Brașov care vor veni la domiciliul său”, a declarat Virgil Boglea, la Fanatik.