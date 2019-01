FCSB ia portar de 36 de ani, Andrei Vlad PLEACA! Anuntul facut de Gigi Becali

FCSB s-a inteles cu Razvan Pleasca pentru un contract din vara.

Gigi Becali anunta ca tanarul Andrei Vlad va pleca de la FCSB sub forma de imprumut, insa din vara. Portarul a fost aproape de Dunarea Calarasi in aceasta iarna, insa mutarea nu s-a mai realizat. Becali a batut palma cu Razvan Pleasca, insa Edi Iordanescu a oprit mutarea inca din iarna. Portarul in varsta de 36 de ani va ajunge insa din vara la FCSB.

”Da, ni-l dorim foarte tare pe Razvan Plesca! Am negociat foarte mult cu el de acum, dar, asta este, mai asteptam trei luni. De ce Plesca? Pentru ca din vara vrem sa-l dam imprumut pe Vlad ca sa apere. De fapt, mai mult pentru asta facem transferul, nu ca ne trebuie neaparat portar. De aceea il aducem pe Plesca, pentru ca vrem sa-i dam ocazia lui Vlad sa apere”, a spus Gigi Becali la Digi.

Si Arlauskis a fost dorit de FCSB, portar apreciat de Helmuth Duckadam.



"Din cate cunosc eu, nu! Arlauskis a fost unul dintre cei mai constanti portari pe care i-a avut Steaua. A gresit o singura data intr-un an, dar cred ca 'era' Arlauskis la Steaua s-a terminat!", a spus Helmuth Duckadam, potrivit ProSport.