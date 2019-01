"Am negociat deja, vine in vara!" Ultima lovitura data de FCSB pentru urmatorul sezon! Becali a anuntat pe cine aduce

Gigi Becali a anuntat o noua venire si o plecare - nu insa acum, ci in vara viitoare.

Gigi Becali a anuntat ca vrea sa aduca un nou portar la FCSB. El a dezvaluit ca a negociat deja cu acesta - initial, nu a vrut sa dezvaluie cine este acesta, chiar si cand Duckadam a recunoscut ca stie despre cine e vorba.

"Noi avem incredere in Balgradean la ora asta. Nu vorbesc de <<daca>>. O sa luam, am negociat cu un portar sa-l luam din vara. E din campionat, e roman. Are experienta. Nu are nicio legatura Straton. Eu vreau un portar care apara acum" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

"Nu pot sa spun daca patronul nu spune" a fost replica lui Helmuth Duckadam. Pana la urma, Becali a recunoscut - Razvan Plesca, portarul celor de la Gaz Metan, cel care a intrat in ultimele luni de contract, este tinta sa.

"Plesca este, ca sa nu se mai comenteze. Asa vrem, sa vina in vara, sa vedem daca putem. In vara ramane liber. De ce sa negociem acum? Din vara vrem sa-l dam pe Vlad sa apere, de asta vom lua portar" a fost replica lui Becali.

Becali a reiterat ca vrea sa-l aduca inca din aceasta iarna pe Iulian Cristea de la Gaz Metan.

"Eu cred ca o sa vina Cristea, dupa 4 jocuri poate sa vina. Zice si Edi asa, poate ia mai multi bani. Ca nu mai tin cont de 50-100.000 de euro, dar nu e asa" a mai spus Becali.