Replica lui Dica a venit imediat! Raspunsul dat de fostul antrenor de la FCSB: "Eu am spus doar asta!"

Dica sustine ca nu a dat declaratia care a dus la disputa cu Rusescu si Becali.

Nicolae Dica a raspuns imediat dupa criticile primite de la Raul Rusescu si Gigi Becali. El a negat ca ar fi dat declaratia care i-a deranjat pe cei de la FCSB.

"Eu am spus doar ca atunci cand mai sunt 3 etape pana la finalul campionatului, nu mai e nevoie sa motivezi cu ceva jucatorii. Nu am spus vreodata ca jucatorii nu ar fi motivati, nu stiu de ce se incearca sa se ajunga la declaratii negative ale jucatorilor fata de mine" a spus Nicolae Dica la Digi Sport.

Dica a dezvaluit si ca a fost aproape sa revina in Liga 1 chiar din aceasta iarna. Concordia Chiajna si Gaz Metan sunt cele 2 cluburi care si-au schimbat antrenorul in pauza competitionala.

"Am negociat in aceasta iarna cu 2 cluburi din Liga 1 si doua cluburi din Liga a 2-a. Dar au ales sa puna alti antrenori, eu nu voiam sa ma intorc imediat in fotbal" a mai spus Dica.