Aroganta lui Becali la adresa CSA Steaua: "O sa-i tin in liga a 3-a cu FCSB 2! O sa se desfiinteze!" Schimb de replici cu Daniel Niculae despre Rapid: "Mi-e mila de voi!"

Becali a trimis o noua intepatura catre Armata.

Gigi Becali si Daniel Pancu au avut un schimb de replici in aceasta seara cand a venit vorba despre viitorul Rapidului. Becali a anuntat ca vrea sa duca echipa secunda a FCSB-ului in liga a 2-a - este tentat insa si sa le puna bete in roate celor de la CSA Steaua.

"Vreau sa o duc pe FCSB in Liga a 2-a, dar in acelasi timp vreau sa o mai tin si pe CSA in Liga a 3-a. Sa vedem cat mai rezista si CSA ca am inceput sa mai castig din procese. N-au cum sa nu promoveze, sa ramai doi ani in divizia a 4-a e rusinos" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Acesta a vorbit cu Daniel Niculae, prezent in emisiune, despre situatia Rapidului.

"Mi-e mila de voi, ca ati facut totul cu banii vostri. Ii lovesc unde ii doare cel mai tare. Ei au ajuns de mila de fapt. Poate o sa promovati in Liga 1, dar n-o s-o bati tu pe Steaua.

Spune-mi mie tu un rapidist cu bani multi! Si daca vine unul, o sa trebuiasca sa aveti si jucatori. Ca sa faca cineva bani din fotbal, e greu de facut. Trebuie sa ai scoala lui Becali ca sa faci bani din fotbal. Pe mine ma intereseaza milioanele. Voi sunteti slujitori corecti si buni" i-a spus Becali la Niculae. Acesta i-a dat replica: "O să promovăm în prima ligă, acolo sunt războaiele. O să vedem ce va fi peste doi ani. Poate vine cineva și investește, nu trebuie să fie suporter al echipei. Să se găsească un echilibru între cei care au făcut fotbal și cei care știu să facă un business" a spus Niculae.