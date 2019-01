Becali ii da dreptate lui Rusescu! "Cu multa dragoste, Dica nu are dreptate" Patronul FCSB a comentat meciul cu Dinamo Kiev

FCSB a facut egal, 1-1, in ultimul amical din Spania.

Dupa al treilea egal din trei amicale jucate in Spania, Raul Rusescu a fost intrebat despre lipsa de motivatie de care au fost acuzati jucatorii stelisti. Intre cei care au vorbit despre acest lucru se numara si Nicolae Dica. Rusescu a fost categoric si a spus ca ceea ce a sustinut fostul antrenor stelist este "o prostie".

Gigi Becali a vorbit si el despre presupusele probleme de motivatie existente la FCSB si a comentat afirmatia lui Rusescu.

"Motivatia si-o pierd jucatorii cand joaca de 7-8 ani si castiga mereu, dar cand ai 20 de ani si ai jucat 6 luni la Steaua, esti motivat. Motivatia e mare dupa 3 ani fara titlu.

Dica, cu multa dragoste, dar nu are dreptate. Asta vorbeam si cu Meme si cu Teja, ei erau speriati ca jucatorii sunt obositi si ca Dinamo Kiev e echipa mare. Am combinat foarte bine. Eu nu am vazut meciul. Eu am incredere in ceea ce spun oamenii mei. Ei mi-au spus ca Dinamo Kiev nu a avut nicio ocazie.

Echipa noastra a fost foarte obosita si chiar se mirau ca am avut aceasta atitudine. Golul pe care l-am luat e gol de portar", a spus Gigi Becali la Digisport.