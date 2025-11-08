Finanțatorul lui CFR Cluj i-a spus omologului său de la FCSB că este dispus să renunțe la o sumă importantă de bani pentru a acoperi o parte din bonusul la semnătură pe care ar fi urmat să îl încaseze Louis Munteanu dacă ar fi semnat cu FCSB.

Gigi Becali: ”Varga a zis că îi mai dă 100.000 de euro și el lui Louis Munteanu!”

Totuși, deși și-ar fi dorit să ajungă la campioana României, Munteanu ar fi așteptat un salariu imens, de 60.000 de euro pe lună, sumă pe care Gigi Becali nu a fost dispus să o plătească. Becali susține că fotbalistul intenționează să își ducă până la capăt contractual cu CFR, iar, peste doi ani să semneze cu altă echipă liber de contract pentru a încasa un bonus de 4-5 milioane de euro. Finanțatorul de la FCSB i-a prezentat această teorie și lui Varga, care a avut o reacție vehementă.

”Neluțu Varga m-a sunat pe mine și a zis: ‘Îi mai dau și eu, din banii mei’. A zis că îi mai dă 100.000 și el. Să îi dau lui 4,4 milioane și să îi dau 100.000 lui Munteanu la semnătură. Adică renunța și el la 100.000. De unde, că nu a vrut jucătorul. Mi se pare că 500.000 dădea. Nu mai țin minte. Cum ar veni câte 100.000 pe an. Cum ar veni, îi dădeam 500.000 lui Munteanu la semnătură.

Eu i-am zis lui, dar pe el nu-l interesa, voia 60.000 bani curați. 100.000 însemna 8.000 pe lună. Erau 53.000 pe lună, dar el vrea 60.000 bani curați.

Neluțu era în Dubai și mi-a zis că are nevoie de bani pentru o afacere de nu știu câte zeci de milioane. Mi-a spus și mie: ‘Dacă vrei bagi bani’. Nu știu cât, pe numele lui Luțu, într-o societate. Și după aia a zis că să dau 5 milioane și scot 15 în două săptămâni. I-am zis: ‘Băi, Neluțule, eu nu mai am nevoie de bani’. Nu știu, cum fac ei, cu criptomonede din astea.

(n.r. Dacă Louis Munteanu a refuzat 500.000 la semnătură) Nu mai țin minte cât au fost 100.000 sau 200.000 parcă. Mi se pare că la 200.000 renunța Neluțu. (n.r. Dacă mai e posibil transferul lui Louis Munteanu?) Dacă Domnul m-a ferit acum, apăi la revedere, mă mai interesează pe mine? Nu mă mai interesează. El acum încă mai putea fi salvat.

E supărat Neluțu, mai ales că am înțeles că Louis ar cam vrea (n.r. la FCSB), dar e hoțul hoților. Mai are doi ani de contract și a zis: ‘De ce să mai semnez, că mai stau doi ani, fac 25 de ani și atunci iau eu 4-5 milioane la semnătură’. Nu e normal, dar știi ce a zis Neluțu, că i-am zis: ‘Bine, să vezi ce stă el în tribună’.

Eu i-am spus lui Neluțu așa: ‘Pune-l să mai semneze pe încă un an în plus’. Și dacă nu semnează, asta însemnă că e intenția lui”, a povestit Gigi Becali, conform Fanatik.

