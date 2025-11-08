Cu doar două goluri marcate în actuala stagiune și cu echipa ajunsă pe loc de baraj, atacantul pare o umbră a jucătorului de anul trecut. Situația a culminat recent, când Munteanu a izbucnit în plâns la interviurile de după eșecul cu Dinamo (1-2).



În contextul în care forma sa este analizată pe toate părțile, iar Gigi Becali insistă că îl dorește la FCSB, fostul mare atacant Sabin Ilie a oferit o perspectivă clară asupra modului în care Munteanu și-ar putea relansa cariera.



„Ar avea un randament mult mai mare”



Sabin Ilie a susținut la Fanatik faptul că stilul de joc al campioanei României i s-ar potrivi perfect lui Louis Munteanu, mult mai bine decât sistemul actual din Gruia.



Fostul golgheter este de părere că la FCSB, Munteanu ar fi pus mult mai bine în valoare și ar reveni rapid la forma care l-a consacrat. "Dacă vine la FCSB, ar avea un randament mult mai mare", a spus Sabin Ilie. Fostul internațional de tineret a oferit și explicația tehnică pentru care transferul ar fi un succes: "Cu stilul lor de joc, mingea ar veni mult mai repede la el".

