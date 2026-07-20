FOTO Așteptat la FCSB, Florinel Coman s-a întors pe teren: rezultat rușinos în primul meci al sezonului

Așteptat la FCSB, Florinel Coman s-a întors pe teren: rezultat rușinos în primul meci al sezonului Stranieri
SPORT.RO
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Florinel Coman (28 de ani) se află în aceste zile în Slovacia, iar duminică a jucat primul meci din această vară.

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Florinel ComanAl-GharafaQatarFCSBSTK Samorin
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Deși a anunțat public că nu își dorește să continue la Al Gharafa, iar FCSB insistă pentru transferul său, Florinel Coman se află în continuare la formația qatareză, fiind luat de antrenorul Pedro Martins în cantonamentul din Slovacia.

Florinel Coman a jucat în primul amical al lui Al Gharafa din această vară

Al Gharafa a ajuns de joi în cantonament, iar duminică seară a disputat primul amical. Formația din Qatar a pierdut surprinzător contra lui STK Samorin, ocupanta locului 10 din 16 în liga a doua slovacă, scor 1-2.

Algerianul Yacine Brahimi a deschis scorul pentru Al Gharafa din lovitură liberă, în minutul 10, însă STK Samorin a înscris în minuteel 20 și 85, obținând o victorie cu 2-1.

Conform imaginilor postate de Al Gharafa, Florinel Coman a jucat în repriza secundă și a fost destul de activ, având mai multe ocazii de a înscrie, inclusiv din lovitură liberă.

Pentru Al Gharafa urmează alte patru amicale în această vară, cu AS Trencin (22 iulie), Riyadh SC (27 iulie), Sharjah FC (30 iulie) și United FC (2 august). Campionatul din Qatar debutează pe 21 august, când Al Gharafa va primi vizita lui Al Shahaniya.

Florinel Coman vrea să plece de la Al Gharafa

Pe 6 iunie, după ce marca în amicalul României cu Țara Galilor (2-1), Florinel Coman anunța că vrea să plece de la Al Gharafa, cu care mai are un an de contract.

"Am vorbit cu cei de la Al-Gharafa. Le-am zis că nu vreau să rămân acolo. Puțini știu, dar în 90% din meciuri, am fost folosit extrema dreapta. În condițiile astea, nu mai vreau să rămân. Am vorbit și cu agentul, dar și cu clubul. Ar fi normal să găsim o cale de mijloc. Țin cu Steaua (n.r. – FCSB) de mic, dar profesional, voi vedea ce va fi, în următoarele săptămâni", a spus Florinel Coman.

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