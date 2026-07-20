Deși a anunțat public că nu își dorește să continue la Al Gharafa, iar FCSB insistă pentru transferul său, Florinel Coman se află în continuare la formația qatareză, fiind luat de antrenorul Pedro Martins în cantonamentul din Slovacia.

Florinel Coman a jucat în primul amical al lui Al Gharafa din această vară

Al Gharafa a ajuns de joi în cantonament, iar duminică seară a disputat primul amical. Formația din Qatar a pierdut surprinzător contra lui STK Samorin, ocupanta locului 10 din 16 în liga a doua slovacă, scor 1-2.

Algerianul Yacine Brahimi a deschis scorul pentru Al Gharafa din lovitură liberă, în minutul 10, însă STK Samorin a înscris în minuteel 20 și 85, obținând o victorie cu 2-1.

Conform imaginilor postate de Al Gharafa, Florinel Coman a jucat în repriza secundă și a fost destul de activ, având mai multe ocazii de a înscrie, inclusiv din lovitură liberă.