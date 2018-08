FCSB 4-0 POLI IASI | "Pe-ni-bil! Cel mai prost gazon din Romania" Ce spune Stoican dupa infrangerea cu FCSB

FCSB a invins Politehnica Iasi cu scorul de 4-0 pe Arena Nationala.

Dupa meci, Flavius Stoican, antrenorul celor de la Iasi a criticat starea gazonului de pe Arena Nationala.

"Este cel mai prost teren pe care am jucat in Liga 1. Pe-ni-bil!", a fost reactia lui Stoican la finalul partidei.

FCSB trebuie sa evolueze in Europa pe Arena Nationala, iar starea gazonului este extrem de proasta.

Ce a spus Flavius Stoican dupa esecul in fata celor de la FCSB:

"Putem atinge teluri indraznete. Poate eu am supraevaluat echipa, dar chiar daca scorul arata cum arata, au fost situatii la care am putut sa revenim. Situatii care dau mult de gandit, trebuie sa fiu eu asezat, realist, sa fim mai asezati toti.

La inceput a fost greu si campionatul trecut pana am reusit sa facem o familie. Cei care au venit nu sunt veniti de pe cai mari, sunt jucatori care nu spun multe, dar sunt jucatori in care eu am incredere ca pot multe", a spus antrenorul celor de la Poli Iasi.