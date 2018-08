FCSB 4-0 POLI IASI | Anunt BOMBA al lui Becali! Un jucator de nationala e OUT din primul 11: "Lui Morutan ii fac clauza de 200 de milioane si ii DUBLEZ salariul!"

Gigi Becali e incantat de Morutan, jucatorul adus de la Botosani vara asta.



Spera sa ia zeci de milioane pe el peste 3 ani. Pana atunci, pustiul de 19 ani nu e de vanzare. Becali anunta ca un fundas central va semna marti cu FCSB. Il va scoate din primul 11 pe Balasa, care l-a dezamagit pe Becali in ultimele meciuri.

"Normal, la valoarea echipei, asa ar trebui sa fie toate meciurile. O sa vedeti ca asa vor fi toate meciurile in afara de Craiova, CFR, Viitorul si Dinamo. De multi ani n-a mai avut Steaua un numar 10. L-am vazut, e fotbalist adevarat. Ne trebuie totusi un fundas central, altfel e belea mare. Marti o sa-l avem si pe fundasul central. Nu va pot spune de unde e. Maine vine impresarul lui, marti vine presedintele clubului cu jucatorul.

Daca am spus ca e jale daca nu luam fundas, va dati seama... Bine, poate nenea Balasa daca are concurenta o sa se trezeasca. I-am facut salariul de la 8000 la 15000 pentru ca el crestea. Are o problema, sa vedem. Lui Morutan ii maresc salariul, ii fac 15 000. Acum are 8000. Daca i se urca la cap, la revedere! Ii maresc si clauza, 200 de milioane", a spus Becali.