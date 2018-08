FCSB 4-0 POLI IASI | Ce ai facut cu kilogramul in plus? :) Raspunsul lui Gnohere dupa ce a marcat doua goluri cu Iasi

FCSB a invins cu 4-0 Poli Iasi pe Arena Nationala.

Gnohere a reusit sa marcheze doua goluri spectaculoase in fata iesenilor.

Francezul a fost lasat in afara lotului la inceputul sezonului pentru ca patronul echipei, Gigi Becali, a sesizat ca jucatorul are un kilogram in plus si ca Dica nu vrea sa-l trimita in echipa.

Intrebat despre problemele cu greutatea, Gnohere a raspuns zambind: "Intrebati-l pe Dica!".

Ce a spus Gnohere despre meciul cu Iasi:

"Multumesc pentru felicitari! Cea mai importanta este victoria. Nu conteaza ce am facut pe teren, conteaza ca am reusit sa inscriem si sa ne calificam.

Este foarte dificil sa joci pe un teren ca asta. E dificil pentru ambele echipe. Astazi a fost bine pentru noi ca am castigat 4-0.

Jucatorii tineri de la FCSB sunt cu adevarat jucatori foarte buni, ei reprezinta viitorul pentru Steaua si cred ca o sa faca treaba buna in continuare

Nu pot sa dau procente de sanse pentru meciul cu Hajduk, nu stiu ce se va intampla. Important e sa incercam sa inscriem acolo si, dupa aceea, acasa la noi sa ne calificam", a spus Gnohere la finalul partidei.