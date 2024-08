Florin Tănase a reacționat după revenirea la FCSB: ”De asta m-a adus patronul”

Moldovenii au plecat cu toate cele trei puncte din Ghencea după ce Mihai Bordeianu a înscris cu un șut deviat de Ionuț Panțîru, la care Ștefan Târnovanu nu a putut să intervină.

Misiunea celor de la FCSB a devenit și mai grea în minutul 36, după ce căpitanul Darius Olaru a fost eliminat în urma unui fault dur asupra marcatorului golului, Bordeianu.

Florin Tănase (29 de ani) a bifat primele minute de la revenirea la FCSB. În minutul 62, atacantul a fost trimis în teren în locul lui Daniel Popa pentru a forța golul egalizator, dar acesta nu a reușit să marcheze.

Internaționalul român a tras primele concluzii și a dezvăluit cum a fost convins de Gigi Becali să revină la FCSB.

Florin Tănase: ”De asta m-a adus patronul”

„Din păcate, astăzi am pierdut trei puncte foarte importante. Aveam nevoie de ele pentru a ne apropia. Din păcate, nu am reușit, asta este. Sperăm ca în următoarele meciuri să reușim să facem lucruri bune și să adunăm puncte pentru că suntem departe.

E o senzație plăcută să joci la echipa pe care o iubești de mic, dar din păcate în această seară e trist pentru că nu am reușit să câștigăm. Este încă început de campionat, dar când îți pleacă un jucător de atac valoros contează (n.r. - Coman), se simte. Rămâne de văzut cum ne vom descurca în viitor, dar nicio echipă nu stă într-un jucător. E nevoie de puțin timp pentru a-l înlocui.

De asta m-a adus aici patronul echipei, asta trebuie să fac. (n.r. - să dea golurile pe care le dădea Coman).

Cu siguranță nu va fi o dublă ușoară, LASK Linz e o echipă puternică, se luptă cu Salzburg. Nu va fi ușor, din păcate nici gazonul de aici nu ne va ajuta la retur. Dar o să discutăm între noi și mergem încrezători acolo să facem un prim meci bun și, de ce nu, să luăm o opțiune bună pentru calificare.

Cred că pe 7 am luat decizia, am vorbit cu patronul. Plus dorința fanilor de a mă întoarce, în fiecare zi mă opreau foarte mulți pe stradă și îmi spuneau să mă întorc. Asta a contat foarte mult”, a spus Florin Tănase, la flash-interviu.

FCSB ocupă locul 11 în Liga 1, cu 5 puncte în 5 etape. Campioana României are și o restanță.

Pentru FCSB urmează duelul tur cu LASK Linz, din play-off-ul Europa League, joi, de la ora 20:00. Meciul va fi transmis de VOYO.