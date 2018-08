FCSB 4-0 POLI IASI | 11 goluri in trei partide pentru stelisti! SHOW TOTAL Gnohere, Man si Morutan!

Urmarim si comentam impreuna FCSB - POLI IASI pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

FCSB 4-0 POLI IASI

FINAL DE MECI! Dubla lui Gnohere si reusitele lui Man si Morutan aduc victoria FCSB-ului in confruntarea cu Poli Iasi! Iesenii au avut si ei ocazii, insa nu au reusit sa le fructifice

Min 90+3. GOOOL FCSB! Olimpiu Morutan reuseste sa marcheze in ultimele secunde ale partidei dupa o pasa buna primita de la Jakolis!

Min 86. GOOOL FCSB! Dennis Man inscrie dupa ce primeste o pasa perfecta de la Olimpiu Morutan!

Min 84. CARTONAS ROSU pentru Sanoh! Acesta intrase in teren in minutul 68, inlocuindu-l pe Flores!

Min 83. Florinel Coman rateaza o ocazie imensa! Suteaza slab, direct in bratele lui Cobrea

Min 80. Ocazie mare pentru ieseni prin Kizito!

Min 80. Eddy Gnohere iese de pe teren. In locul sau este introdus Jakolis

Min 75. Schimbari la ambele echipe! La FCSB Pintilii este inlocuit de Ovidiu Popescu, iar la Iasi Pantiru de Stefanescu

Min 68. Schimbare la Iasi: Sanoh intra in locul lui Flores

Min 67. Ratare a lui Florinel Coman, care a scapat singur cu portarul dupa o pasa perfecta a lui Morutan

Min 64. Schimbare la FCSB: Morutan il inlocuieste pe Tanase!

Min 61. Mihalache cauta golul pentru Poli Iasi, insa sutul lui trece peste poarta lui Balgradean

Min 58. GOOOL FCSB! Executie perfecta a lui Gnohere! Bizonul face dubla cu un lob!

Min 49. Ocazie imensa pentru Poli Iasi! Mihai Balasa gafeaza, balonul ajunge la Andrei Cristea, care trece de Balgradean si suteaza spre poarta, insa Planic este acolo si respinge cu noroc

Min 47. Sut peste poarta al lui Andrei Cristea!

Min 46. Incepe repriza a doua!

PAUZA

Min 42. Sut al lui Zaharia! Balonul ajunge in bratele lui Balgradean

Min 38. Faza periculoasa la poarta stelista! Iesenii ajung in apropierea careului si trimit pase periculoase, care sunt interceptate insa, la timp, de aparerea FCSB-ului

Min 35. O noua sansa pentru FCSB! Corner executat de Dennis Man, balnul este preluat de Tanase, care trimite cu capul spre poarta, dar Cobrea respinge cu noroc!

Min 34. Ocazie imensa pentru FCSB! Sut peste poarta al lui Gnohere, care putea mari avantajul echipei sale

Min 30. Centrare a lui Tanase, care-l cauta pe Dennis Man. Cobrea este acolo si prinde balonul

Min 24. GOOOL FCSB! Gnohere reuseste sa marcheze dupa o faza construita bine de stelisti in fata portii lui Cobrea. Sutul lui Gnohere nu-i da nicio sansa portarului iesenilor

Min 23. Romario Benzar incearca si el un sut de la distanta, insa balonul trece putin pe langa poarta aparata de Cobrea

Min 22. Sut periculos al lui Filip, insa Cobrea este acolo si respinge balonul!

Min 17. Centrare a lui Cristea, insa Laurentiu Rus nu ajunge la timp pentru preluare

Min 9. O noua constructie periculoasa a stelistilor! Florin Tanase a scapat spre poarta iesenilor, insa a cazut in fata portii. Stelistii cer penalty, insa arbitrul nu pune problema acordarii unei lovituri de pedeapsa

Min 7. Gnohere suteaza, insa balonul trece pe langa poarta iesenilor

Min 6. Sut in plasa laterala a lui Florinel Coman! Prima ocazie a stelistilor

Min 1. Gnoere a primit o lovitura de cot si a cazut la pamant! Momente de emotie pentru FCSB inca din primele faze ale partidei. Fotbalistul s-a ridicat si poate continua

Min 1. A inceput partida de pe Arena Nationala dintre FCSB si Poli Iasi!

Echipa trimisa in teren de Flavius Stoican

Echipa de start a FCSB:

Balgradean - Benzar, Planic, Balasa, Momcilovic - Pintilii, Filip - Man, Tanase, Coman - Gnohere

Rezerve: Vlad, Morutan, Morais, Jakolis, Popescu, Daniel Benzar, Qaka





FCSB - POLI IASI LIVE

Calificata fara emotii in turul 3 preliminar al Europa League, FCSB revine in Liga 1 unde se afla intr-o situatie dificila - echipa lui Dica are un singur punct dupa primele 2 etape. Daca nu o bate nici pe Poli Iasi, FCSB ar egala o contraperformanta din sezonul 1965/1966 cand a inceput sezonul cu 2 egaluri si o infrangere!

Nicolae Dica a atras atentia asupra echipei care a invins-o pe FCSB in finalul sezonului trecut in play-off, costand-o practic titlul de campioana! FCSB are insa 20 de victorii si 10 egaluri in ultimele partide din Liga 1 pe propriul teren.

"Trebuie sa dam totul ca sa castigam. Cei de la Iasi au schimbat si sistemul de joc, evoluand cu trei fundasi. Au mai adus si jucatori noi. Ne pot pune probleme la fazele fixe. Trebuie sa fim concentrati, sa facem marcaj si trebuie sa castigam duelurile.



Ne asteapta o partida foarte grea. Trebuie sa luam cele trei puncte pentru ca trebuie sa incercam sa ajungem cat mai repede pe primul loc. Avem ca obiectiv castigarea campionatului. Andrei Cristea este un jucator periculos si experimentat. Are executii foarte periculoase si ajuta foarte mult echipa. Trebuie sa fim atenti" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de dinaintea partidei.

De partea cealalta, Flavius Stoican a recunoscut ca se gandeste sa joace cu 3 fundasi la partida cu FCSB. Poli are un palmares slab pe terenul FCSB-ului, nereusind sa castige de cand au revenit in Liga 1, in 2012.

“Tinand cont de faptul ca in prima etapa, cu Craiova, jucam cu o echipa care mizeaza pe sistemul cu trei stoperi, am incercat si eu un astfel de sistem in Turcia, in doua meciuri amicale, pentru a pregati duelul cu oltenii, sa jucam in oglinda cu ei. Mi-a placut cum s-a exprimat echipa. Jucatorii au raspuns peste asteptari la cerintele legate de noul sistem, s-au adaptat rapid. Mai este insa nevoie de munca, mai sunt automatisme care trebuie puse la punct” a spus Flaviu Stoican.

Teixeira nu joaca

Pentru partida de duminica de la Iasi, Nicolae Dica nu va putea conta pe Filipe Teixeira.

“Teixeira are o contractura dupa meciul cu Dinamo si nu voi putea sa-l folosesc. In primele doua etape nu am castigat, iar cei de la Iasi ne-au pus probleme foarte mari anul trecut. Trebuie sa dam totul ca sa castigam. Cei de la Iasi au schimbat si sistemul de joc, evoluand cu trei fundasi” a declarat Nicolae Dica

Echipele probabile:

FCSB:

Balgradean - Benzar, Planici, Momcilovic, Morais - Pintilii, Qaka - Man, Tanase, Coman - Gnohere

POLI IASI:

Rusu - Gallego, Mihalache, Frasinescu - Rusu, Mihaescu, Cioinac, Kizito, Flores - Sin, Andrei Cristea