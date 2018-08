FCSB 4-0 POLI IASI | Man a vorbit despre cluburile URIASE care-l vor. Ce spune despre transfer

Dennis Man nu e cu gandul la plecare, desi mai multe cluburi importante din Europa si-l doresc.

Anderlecht si AS Roma sunt ultimele doua care l-au intrebat pe Becali cati bani vrea pe atacantul sau. Man nu se gandeste la plecare. Stirile care apar despre el nu fac decat sa-l motiveze.

"Incepem sa punem probleme mari adversarilor si asta ne face fericiti. Au fost doua meciuri in care am inscris foarte multe goluri. Incercam si la antrenament si cand intram in meci sa inscriem. Am terminat cu un atac foarte tanar, suntem jucatori de calitate, de perspectiva.

DIn pacate, pe acest gazon, nu stiu daca poti sa practici fotbal, pentru ca se prezinta foarte rau. Lucrurile care se scriu despre mine imi dau incredere pentru viitor, dar sunt cu picioarele pe pamant, incerc sa-mi fac treaba foarte bine si sa ajut echipa cat pot. Nu ma gandesc sa plec acum", a spus Man la Digisport.C