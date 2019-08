FCSB 1-2 POLI IASI | "Nu si-a dorit nimeni sa pierdem meciul asta. Cei tineri sa ia exemplul lui Pintilii! L-ati vazut pe Pintilii?!" Ce spune Andronache dupa meciul cu Iasi

Ziua si numele de posibil inlocuitor pentru Vergil Andronache pe banca FCSB. Antrenorul nu e nelinistit, insa, nici dupa infrangerea cu Poli Iasi.

Crede ca echipa lui ar fi meritat sa castige si le cere jucatorilor tineri sa ia exemplu de la Pintilii: "Ati vazut ce determinare si daruire are!". Andronache nu se ia nici de putiul Vlad, vinovat la golul de 2-1 marcat de Poli Iasi.

"Nu si-a dorit nimeni infrangerea, toti ne-am dorit sa batem. Asta e fotbalul. Momentul decide jocul. Poti sa exersezi cat vrei, in momentul in care ai o neatentie se intampla ce s-a intamplat. Prima repriza a fost buna pentru noi, exceptie facand avea faza fixa. Am inteles ca am avut doua penalty-uri clare... Pe o contra de-a lor ne-au prins, am luat gol de la distanta si cam asta e istoria. Am avut ocazii, cred ca am pierdut nemeritat. Toti ar trebui sa ia exemplul lui Pintilii, ati vazut daruire si determinare. Cei tineri aici ar trebui... daruire si atitudine!

Nu sunt relatii de joc. Apar de fiecare data alti si alti jucatori. Vlad e tanar, ii trebuie jocuri. Nu stiu cum putea sa intervina la acel sut, o sa ma uit la reluari sa-mi dau seama ce s-a intamplat cu exactitate. Clubul decide cine vine antrenor. Noi vrem sa asiguram continuitate. Jucatorii vor fi foarte motivati la meciul cu Guimaraes. Toti suntem suparati, dar nu vor fi probleme de motivare contra portughezilor. Suntem aici, avem un statut, cat timp avem misiunea asta, trebuie sa ne achitam de ea", a spus Andronache la Digisport.