FCSB - POLI IASI 21.00 LIVE | Revin accidentatii, Andronache risca tot pentru prima victorie dupa 4 etape! Teja vrea razbunare, Adi Popa poate fi titular! Echipele probabile

FCSB are 3 infrangeri consecutive in Liga 1 si, cu toate ca urmeaza o dubla extrem de dificila si importanta in play-off-ul Europa League cu Vitoria Guimaraes, Vergil Andronache este gata sa trimita o formula de joc puternica impotriva celor de la Poli Iasi, cea care a inceput excelent sezonul si o poate egala pe CFR Cluj in clasament!

Adus in aceasta vara, Adi Popa poate redebuta chiar in aceasta seara. Singura dilema ramasa pentru Andronache este daca sa-l trimita din primul minut pe teren sau sa-l foloseasca pe cel mai bun jucator al FCSB-ului din startul de sezon, Florinel Coman. In echipa pot intra si jucatori reveniti dupa accidentari precum Pintilii, Gnohere si Roman.

De partea cealalta, Poli Iasi este neinvinsa in startul de sezon, avand 11 puncte din 5 partide. Echipa antrenata de Mihai Teja era singura care o blocase pe CFR Cluj in campionat pana la meciul de aseara cu Sepsi. Teja are o revansa de luat in fata FCSB-ului dupa ce a fost dat afara dupa doar 6 luni de FCSB.

Echipa probabila a FCSB-ului:

Vlad - Belu, Marc, Cristea, Soiledis - Popescu, Oaida, Pantiru - Moutinho, Gikiewicz, Coman (Popa)

Echipa probabil a lui Poli Iasi:

Rusu - Gallego, Frasinescu, Diallo, Radu - Breeveld, Loshaj - Hatiegan, Passaglia, Platini - Cristea

Ultimul meci pentru Andronache?

Vergil Andronache a preluat banca FCSB-ului dupa demiterea lui Bogdan Andone dupa partida cu Alashkert si a pregatit echipa mult mai mult decat se astepta oricine! El a dus echipa in play-off-ul Europa League, insa in campionat rezultatele au fost groaznice. Andronache nu se teme ca poate fi inlocuit.

"Avem acelasi statut ca si pana acum, nu ma deranjeaza ca se vehiculeaza multe nume de inlocuitori pentru postul meu.



Acum, cu Iasiul va fi alta situatie, vom face totul sa castigam. Daca vine alt antrenor, ii voi da detalii despre echipa, sigur, de asta sunt aici! Cu drag o voi face. Cu totii ne dorim acelasi lucru, daca am reusi sa transam calificarea de aici, ar fi extraordinar. Nu e prea usor.

Obiectivul principal e sa nu primim gol. Daca dam doua goluri, ar fi ceva minunat. Pintilii si Gnohere pot juca in meciul cu Iasi. Cel putin unul dintre ei cu siguranta va fi, daca nu chiar amandoi. Sunt sanse mari sa revina si Roman, probabil va fi in lot" a spus Vergil Andronache inaintea partidei cu Poli Iasi.