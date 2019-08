Vor sa-l dea afara pe atacantul FURAT lui FCSB! Fortes, situatie incredibila la Craiova! Anuntul momentului

Carlos Fortes nu mai e in gratiile conducerii clubului. Nici stafful tehnic pare sa nu mai aiba rabdare cu el.

Conform Gazetei Sporturilor, portughezul de 24 de ani e aproape sa-si rezilieze contractul cu Craiova. Oltenii sunt gata sa-i dea drumul gratis. I-au propus 3 salarii in avans pentru a accepta sa rupa acordul cu Unviersitatea.

Fortes n-a fost nici macar in lot cu Botosaniul, desi a facut deplasarea in Moldova. Fostul atacant al Mediasului a fost aproape de FCSB in iarna, dupa o jumatate de an foarte buna la Gaz Metan. A preferat Craiova, insa nu i-a iesit asa cum isi dorea. Cele doua ratari uriase din returul cu AEK Atena ar fi umplut paharul nerealizarilor pentur Fortes. Craiova a platit in schimbul sau 150 000 de euro + 10 % dintr-un transfer ulterior.



Fortes are un singur gol marcat in 22 de partide disputate in tricoul Craiovei. Golgeterul bosniac Koljic, accidentat din finalul sezonului trecut, e aproape de revenire, astfel ca Papura va avea o solutie de top in ofensiva. Ca atacanti mai pot juca Mihai Roman si pustiul Markovic, titular azi cu Botosaniul.