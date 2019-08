FCSB 1-2 POLI IASI | "Jucatorii mei de la Iasi sunt cei mai buni! La FCSB faceam egaluri pentru ca nu mi-am putut aplica ideile!" Ce spune Teja dupa ce a batut FCSB

Teja e fericit dupa ce si-a invins fosta echipa, dar spune ca n-a vazut partida ca pe o revansa personala.

Antrenorul Iasului e mandru de echipa lui. A ajuns pe primul loc in liga 1 cu moldovenii, la egalitate cu fosta campioana CFR Cluj.

"Ne-a ajutat Dumnezeu sa castigam acest meci. Sunt 3 puncte importante pentru noi, sunt mandru ca lucrez cu baietii astia, ca-i antrenez. Sper sa continuam tot asa. Baietii au facut un meci foarte bun, au jucat pana la capat. Cred ca am dominat fizic. Vreau sa le multumesc si suporterilor, ne-au sustinut, ne sustin, ne bucura. Nu a fost o revansa pentru mine. Mi-am facut datoria cat am putut la FCSB. Cred ca echipa incepuse sa joace un fotbal bun. Pentru mine a fost o perioada frumoasa.

Ma bucur ca am lucrat la FCSB, o echipa mare. Am incercat sa-mi impun ideile, dar nu e usor sa te impui in doua sau trei saptamani. Lucrurile au mers altfel dupa o perioada. Jucatorii mei sunt cei mai buni. Am avut la FCSB tot ce mi-am dorit, conditii extraordinare de antrenament, tot ce-am vrut. Aici, la Iasi, mi-am putut impune ideile. Vreau sa ramanem cu picioarele pe pamant, sa muncim la fel de bine si sa ducem sirul asta cat putem de mult. Sunt mandru de echipa asta, trebuie sa continuam. Vineri avem meci cu Chindia, au castigat cu Dinamo, mi-as dori sa castigam acasa", a spus Teja la Digisport.