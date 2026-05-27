FC Hermannstadt este nevoită să dispute dublă de baraj pentru menținerea în Superliga României.

Sibienii s-au impus cu 3-2, pe teren propriu, în fața FC Voluntari în manșa tur și sunt favoriți la câștigarea barajului pentru menținerea în prima divizie.

Formația sibiană a condus cu 3-0, dar FC Voluntari a revenit spectaculos și menține echilibrate șansele în ceea ce privește învingătoarea finală. Dorinel Munteanu a fost nemulțumit de modul în care echipa sa a gestionat avantajul de trei goluri și a recunoscut că Hermannstadt are probleme serioase de lot.

FC Hermannstadt înclină să îl schimbe pe Dorinel Munteanu indiferent de soarta dublei cu Voluntari

Indiferent ce se va întâmpla la finalul dublei, sunt șanse foarte mari ca Dorinel Munteanu și FC Hermannstadt să nu mai continue colaborarea. Din informațiile Sport.ro, conducerea sibienilor, chiar dacă îl lasă pe Munteanu să termine întrecerea, vrea să schimbe semnificativ echiăa în vară.

Pe lângă evidentele modificări de lot care vor avea loc, mai ales că FC Hermannstadt are multe minusuri în dreptul absențelor din cauza accidentărilor și nu numai, conducerea înclină în acest moment să numească și un alt antrenor, indiferent de soarta dublei cu FC Voluntari.

Chiar dacă se va câștiga dubla, oamenii cu putere de decizie la FC Hermannstadt simt că e nevoie de o schimbare importantă în vară, pentru ca emoțiile evitării retrogradării să nu mai fie atât de mari în ediția următoare, dacă obiectivul va fi realizat de această dată.

FC Hermannstadt, emoții mari în privința retrogradării

Echipa să arate mai bine, iar FC Hermannstadt să nu mai fie în punctul în care tremură până la ultimul meci al întregului sezon pentru salvarea de la retrogradare.Până atunci însă, Dorinel Munteanu se gândește doar la returul cu FC Voluntari.

”Am avut 3-0, dar pe lipsă de concentrare și o relaxare am primit goluri, mai întâi pe o acțiune individuală a lui Guțea, un jucător de mare perspectivă, fundașul nostru dreapta nu a putut să îl stăpânească, apoi pe o fază fixă.

Mă îngrijorează erorile individuale care s-au făcut pe tot parcursul sezonului, nu am jucători să înlocuiesc, avem probleme de efectiv. La 3-2 am căzut psihic, așa se întâmplă când pleci prost de la începutul anului”, spunea Dorinel Munteanu după meciul tur cu FC Voluntari.