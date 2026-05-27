Sorana Cîrstea, victorie fără probleme! Românca s-a calificat în turul 3 la Roland Garros

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat fără probleme în runda a treia a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, miercuri seara, după ce a învins-o pe germanca Eva Lys cu 6-3, 6-0, scrie agerpres.

Cîrstea (36 ani), numărul 18 mondial, a câştigat în doar 63 de minute.Cîrstea a fost superioară la capitolul winners, cu 16-10, iar Lys (24 ani, 81 WTA) a comis mai multe erori neforţate, 19-10.

Românca are acum avantaj în meciurile directe, 2-1, după ce Lys a câştigat în 2023, în primul tur la Transylvania Open, cu 6-3, 6-3, iar Sorana s-a impus în ianuarie, în primul tur la Australian Open, cu 3-6, 6-4, 6-3.

Sorana Cîrstea, a 18-a pe lista capilor de serie, nu a participat la ediţia de anul trecut a competiţiei.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 187.000 de euro şi 130 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi italianca Jasmine Paolini (a 13-a favorită) sau argentinianca Solana Sierra.