Premierul Ilie Bolojan a primit-o la Palatul Victoria pe Nadia Comăneci

Premierul interimar Ilie Bolojan a primit-o, miercuri, la Palatul Victoria, pe Nadia Comăneci, el arătând că întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră şi motivează. Şeful Executivului i-a mulţumit pentru ceea ce a făcut pentru România şi pentru că a fost un ambasador al ţării noastre în lume.

Marea gimnastă a României, Nadia Comăneci, a revenit astăzi, la Palatul Victoria, pentru o întâlnire cu prim-ministrul Ilie Bolojan, cu vicepremierul Tánczos Barna şi cu preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, anunţă Executivul într-un comunicat oficial.

Întâlnirea a avut loc în contextul organizării Galei "50 de ani de la prima notă de 10.00", care va avea loc în data de 29 mai, la Palatul Parlamentului, şi a "Galei Campioanelor", din 31 mai, de la Oneşti, evenimentele fac parte din calendarul manifestărilor organizate cu prilejul Anului Nadia Comăneci, dedicate celebrării performanţelor obţinute în carieră de gimnasta noastră.

"Numele Nadiei Comăneci este asociat cu performanţa, indiferent de ce generaţie este rostit. Însă drumul spre succes a fost posibil doar prin muncă temeinică, seriozitate şi talent. Întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră şi motivează. Îi mulţumesc pentru ceea ce a făcut pentru România şi pentru că a fost un ambasador al ţării noastre în lume!", a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul României a aprobat recent modernizarea şi extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Oneşti, locul în care s-a antrenat Nadia Comăneci.

Proiectul a fost aprobat la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar investiţia totală depăşeşte 122 de milioane de lei, mai spune Executivul, scrie News.ro.