Portarul Alisson, în vârstă de 33 de ani, părea foarte aproape de plecarea de la Liverpool, chiar dacă mai are un an de contract cu gruparea de pe Anfield. S-a scris în presa din Anglia despre faptul că, de ceva vreme, portarul brazilian a început negocierile cu cei de la Juventus pentru a reveni în Serie A, acolo unde a mai jucat pentru AS Roma.

Informația a apărut în spațiul public de câteva săptămâni, iar apoi era anunțat și faptul că părțile păreau chiar că au ajuns la un acord. Mai mult, erau informații și despre acordul dintre portar și clubul din Italia.

Alisson nu mai pleacă de la Liverpool! Rămâne în Premier League

Se spunea că Alisson a bătut palma cu Juventus pentru un contract valabil până în 2029, cu un salariu anual de cinci milioane de euro.

În același timp, ”cormoranii” păreau gata să-l lase pe Alisson în Italia, dacă vor primi o sumă apropiată de 15 milioane de euro. Se pare că lucrurile s-au schimbat pe ultima sută, când portarul a fost anunțat de clubul englez că îl vrea în continuare, informația fiind comunicată de jurnalistul Fabrizio Romano.

”Am înțeles că Liverpool l-a informat pe Alisson despre dorința și planul lor de a-l păstra încă un an. Juventus i-a oferit lui Alisson un contract mai lung, dar Liverpool insistă să-l păstreze.

Doar poziția jucătorului ar putea fi schimbată, Liverpool își dorește în mod clar ca el să rămână”, a menționat jurnalistul.

Alisson a fost transferat în 2018, în ”mandatul” lui Jurgen Klopp, și a adus siguranță în poarta echipei de pe Anfield, fiind un pilon important în performanțele reușite în ultimii ani.