FC Hermannstadt s-a impus cu 3-1 în fața lui FC Botoșani, într-un meci din runda 29 de Superliga.

Sibienii au punctat prin Chorbadzhiyski (17'), Neguț (32') și Chițu (50'), în timp ce moldovenii au înscris unicul gol prin Bordeianu (59').

Mihai Bordeianu: „Ce să facem acum, să renunțăm?!”

Fotbalistul lui FC Botoșani a recunoscut că nu își explică de ce a căzut atât de mult echipa sa.

Bordeianu consideră că el și colegii lui trebuie să demonstreze că valoarea echipei moldave este cea din startul sezonului.

„Nici nu știu ce să spun, am pierdut un meci în care nu am contat în prima repriză. Nu am avut nervul ăla ca să avem aceeași agresivitate ca a lor, dar nu avem ce să facem.

Repriza a doua am început-o prost, am luat un gol pe niște greșeli pe care nu mi le explic. La începutul sezonului eram aceeași jucători ca acum... Trebuie să ne redresăm, trebuie să muncim mai mult, poate să fim mai umili.

Este o situație grea, dar caracterele se văd în momentele grele, trebuie să ridicăm capul, să muncim și să arătăm că sunt aceeași jucători care au fost și în toamnă.

E ușor să arătăm cu degetul, dar trebuie să arătăm că suntem o echipă, ce să facem acum, să renunțăm?!

În iarnă au fost același lucruri, cred că a depins de noi, de noi jucătorii. Poate am crezut că e de ajuns că suntem acolo (n.r. pe primele poziții), dar fotbalul ne-a arătat că asta nu îți garantează că o să câștigi în continuare.

Doare că nu suntem în play-off, dar sunt și situații din acestea în viața unui fotbalist, unei echipe, dar nu este ușor. Trebuie să ieșim din situația asta.”, a declarat Mihai Bordeianu.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani se află pe locul opt și a ratat matematic șansa de a intra în play-off, în timp ce FC Hermannstadt este în continuare pe poziția a 15-a din Superliga și are 20 de puncte.