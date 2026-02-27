GALERIE FOTO Parada etapei în Superliga! Anestis a făcut din nou minuni în poartă lui FC Botoșani

Parada etapei în Superliga! Anestis a făcut din nou minuni în poartă lui FC Botoșani Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Giannis Anestis a reușit o nouă paradă senzațională într-un meci din Superliga.

TAGS:
anestisFC BotosaniSuperligaFC Hermannstadt
Din articol

Partida dintre FC Hermannstadt - FC Botoșani este LIVE TEXT pe Sport.ro.

La momentul redactării articolului sibienii conduc cu 2-0 grație reușitelor lui Chorbadzhiyski (17') și Neguț (32').

Parada senzațională a lui Anestis! Portarul lui FC Botoșani și-a salvat echipa

În minutul 27 la partidei de la Sibiu, Dennis Politic i-a centrat perfect în careu lui Aurelian Chițu, iar acesta a reluat cu capul din zona careului mic.

Giannis Anestis a avut un reflex senzațional și a reușit să resping în corner mingea venită din șapte metri. 

  • Anestis
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă foto: Digi Sport

Portarul nu a avut ce să mai cinci minute mai târziu, când FC Hermannstadt și-a dublat avantajul.

Echipele de start din FC Hermannstadt - FC Botoșani:

  • Hermannstadt (4-3-3): D. Lazar - Căpușă, A. Karo, Chorbadzhiyski - K. Ciubotaru - Dr. Albu, Ivanov, E. Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic

Rezerve: Muțiu, Pop, Bârstan, I. Stoica, Issa, Simba, Jair, Ritivoi, Zargary, Afalna, L. Stancu, S. Buș

Antrenor: Dorinel Munteanu

  • FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Friday Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Petrov – Mitrov, Bota, Mailat – Kovtalyuk

Rezerve: Kukic, Creț, Suta, David, Pănoiu, Ilaș. Dumitru, Aldair, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Papa

Antrenor: Leo Grozav

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O persoană a murit, iar mai multe au fost rănite după ce un tramvai a deraiat la Milano. FOTO
O persoană a murit, iar mai multe au fost rănite după ce un tramvai a deraiat la Milano. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Gardoș știe cine câștigă Superliga: „Sunt principalii favoriți”
Florin Gardoș știe cine câștigă Superliga: „Sunt principalii favoriți”
Prime uriașe pentru o echipă din Superligă: ”Se plătesc doar dacă intrăm în play-off”
Prime uriașe pentru o echipă din Superligă: ”Se plătesc doar dacă intrăm în play-off”
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
ULTIMELE STIRI
CSM București revine pe primul loc după o victorie muncită cu Râmnicu Vâlcea, transmisă exclusiv de VOYO și Pro Arena
CSM București revine pe primul loc după o victorie muncită cu Râmnicu Vâlcea, transmisă exclusiv de VOYO și Pro Arena
Gata, s-a terminat! Cu vise la campionat, echipa este OUT din lupta pentru play-off
Gata, s-a terminat! Cu vise la campionat, echipa este OUT din lupta pentru play-off
Șut, ca-n vremurile bune de la FCSB: anunțul arabilor
Șut, ca-n vremurile bune de la FCSB: anunțul arabilor
U Cluj - Oțelul Galați în bătălia pentru play-off de la ora 20:00! Echipele de start
U Cluj - Oțelul Galați în bătălia pentru play-off de la ora 20:00! Echipele de start
Hermannstadt - FC Botoșani 3-1: victorie uriașă pentru sibieni după un meci spectaculos
Hermannstadt - FC Botoșani 3-1: victorie uriașă pentru sibieni după un meci spectaculos
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

Verdict despre Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din poarta lui FCSB: ”Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”

Verdict despre Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din poarta lui FCSB: ”Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”

Real Madrid pregătește oferta: 100.000.000€

Real Madrid pregătește oferta: 100.000.000€

Decizie finală! Imediat după calificarea în optimile Europa League, spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu Ionuț Radu la Celta Vigo

Decizie finală! Imediat după calificarea în optimile Europa League, spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu Ionuț Radu la Celta Vigo

I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“



Recomandarile redactiei
Gata, s-a terminat! Cu vise la campionat, echipa este OUT din lupta pentru play-off
Gata, s-a terminat! Cu vise la campionat, echipa este OUT din lupta pentru play-off
Șut, ca-n vremurile bune de la FCSB: anunțul arabilor
Șut, ca-n vremurile bune de la FCSB: anunțul arabilor
Hermannstadt - FC Botoșani 3-1: victorie uriașă pentru sibieni după un meci spectaculos
Hermannstadt - FC Botoșani 3-1: victorie uriașă pentru sibieni după un meci spectaculos
I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“
I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“
„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea
„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea
Alte subiecte de interes
Pe aici nu se trece! Anestis a făcut minuni în meciul din Superliga: trei parade la rând
Pe aici nu se trece! Anestis a făcut minuni în meciul din Superliga: trei parade la rând
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

stirileprotv După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

stirileprotv Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

stirileprotv Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!