Partida dintre FC Hermannstadt - FC Botoșani este LIVE TEXT pe Sport.ro.

La momentul redactării articolului sibienii conduc cu 2-0 grație reușitelor lui Chorbadzhiyski (17') și Neguț (32').

Parada senzațională a lui Anestis! Portarul lui FC Botoșani și-a salvat echipa

În minutul 27 la partidei de la Sibiu, Dennis Politic i-a centrat perfect în careu lui Aurelian Chițu, iar acesta a reluat cu capul din zona careului mic.

Giannis Anestis a avut un reflex senzațional și a reușit să resping în corner mingea venită din șapte metri.