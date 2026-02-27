Partida dintre FC Hermannstadt - FC Botoșani este LIVE TEXT pe Sport.ro.
La momentul redactării articolului sibienii conduc cu 2-0 grație reușitelor lui Chorbadzhiyski (17') și Neguț (32').
Parada senzațională a lui Anestis! Portarul lui FC Botoșani și-a salvat echipa
În minutul 27 la partidei de la Sibiu, Dennis Politic i-a centrat perfect în careu lui Aurelian Chițu, iar acesta a reluat cu capul din zona careului mic.
Giannis Anestis a avut un reflex senzațional și a reușit să resping în corner mingea venită din șapte metri.
Sursă foto: Digi Sport
Portarul nu a avut ce să mai cinci minute mai târziu, când FC Hermannstadt și-a dublat avantajul.
Echipele de start din FC Hermannstadt - FC Botoșani:
- Hermannstadt (4-3-3): D. Lazar - Căpușă, A. Karo, Chorbadzhiyski - K. Ciubotaru - Dr. Albu, Ivanov, E. Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic
Rezerve: Muțiu, Pop, Bârstan, I. Stoica, Issa, Simba, Jair, Ritivoi, Zargary, Afalna, L. Stancu, S. Buș
Antrenor: Dorinel Munteanu
- FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Friday Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Petrov – Mitrov, Bota, Mailat – Kovtalyuk
Rezerve: Kukic, Creț, Suta, David, Pănoiu, Ilaș. Dumitru, Aldair, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Papa
Antrenor: Leo Grozav