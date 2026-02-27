Moldovenii au pierdut la Sibiu, 1-3 cu FC Hermannstadt, în etapa a 28-a din Superliga, iar rezultatul îi scoate matematic din cursa pentru play-off.

După un tur excelent, în care a fost considerată revelația campionatului și chiar a ocupat primul loc la un moment dat, Botoșani nu a mai reușit să țină ritmul.

FC Botoșani a rămas oficial fără șanse la TOP 6

În urma eșecului de la Sibiu, Botoșani rămâne pe locul 8, la patru puncte de FC Argeș, echipa aflată pe ultima poziție de play-off. Cu o singură etapă rămasă, diferența nu mai poate fi recuperată.

Chiar și înaintea acestui meci, calculele erau complicate. Moldovenii aveau nevoie de două victorii, cu Hermannstadt și Petrolul, și de pași greșiți din partea celor de la FC Argeș, CFR Cluj sau Universitatea Cluj.

În acest moment, U Cluj, CFR și FC Argeș sunt la mâna lor în lupta pentru play-off. FCSB, UTA Arad și Oțelul Galați mai păstrează șanse doar teoretice și depind de rezultatele contracandidatelor.