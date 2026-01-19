FOTO EXCLUSIV Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo

Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo Superliga
Proiectul unui nou stadion în „Ștefan cel Mare” prinde contur.

CS Dinamo a anunțat sâmbătă (10 ianuarie 2026), că în următoare perioadă vor fi semnate actele pentru a se începe lucrările la construirea unui nou stadion în „Ștefan cel Mare”, dar și pentru reconstruirea unei baze sportive a clubului Dinamo.

Primul buldozer în Ștefan cel Mare! S-au semnat actele oficiale

CS Dinamo a anunțat că marți (20 ianuarie) vor începe lucrările la noul complex sportiv din București, iar fanii clubului și oamenii din presă au fost invitați să asiste la acest eveniment.

Până atunci, oficialii clubului au semnat și predat documentele constructorului, conform surselor PRO TV. Reporterul PRO TV Matilda Popa s-a aflat la fața locului și a confirmat semnarea oficială a actelor.

În zona Stadionului Ștefan cel Mare au fost deja aduse utilaje de construcție și s-au făcut măsurători.

„Simbol al renașterii”

Anunțul clubului vine la scurt timp după anunțul făcut de Compania Națională de Investiții (CNI), care a emis ordinul de începere a lucrărilor, fixând data de 19 ianuarie 2026 ca moment zero al construcției. Practic, la o zi după preluarea amplasamentului de către constructori, fanii sunt chemați să asiste la inaugurarea simbolică a lucrărilor.

Consorțiul condus de BOG’Art, alături de ACI Cluj SA, Digo & Țigănas și UTI Construction, are misiunea de a ridica noua casă a dinamoviștilor. CNI a punctat importanța uriașă a acestui demers într-un comunicat amplu, pe care îl puteți citi AICI.

