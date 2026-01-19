CS Dinamo a anunțat sâmbătă (10 ianuarie 2026), că în următoare perioadă vor fi semnate actele pentru a se începe lucrările la construirea unui nou stadion în „Ștefan cel Mare”, dar și pentru reconstruirea unei baze sportive a clubului Dinamo.



Primul buldozer în Ștefan cel Mare! S-au semnat actele oficiale



CS Dinamo a anunțat că marți (20 ianuarie) vor începe lucrările la noul complex sportiv din București, iar fanii clubului și oamenii din presă au fost invitați să asiste la acest eveniment.

Până atunci, oficialii clubului au semnat și predat documentele constructorului, conform surselor PRO TV. Reporterul PRO TV Matilda Popa s-a aflat la fața locului și a confirmat semnarea oficială a actelor.

În zona Stadionului Ștefan cel Mare au fost deja aduse utilaje de construcție și s-au făcut măsurători.

