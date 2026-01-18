FOTO "Salvatorul Ionuț Radu!" Încă un meci mare la Celta Vigo, care se apropie de cupele europene

"Salvatorul Ionuț Radu!" Încă un meci mare la Celta Vigo, care se apropie de cupele europene La Liga
Ionuț Radu (28 de ani) a avut o nouă prestație solidă în poarta celor de la Celta Vigo, duminică seară, în victoria contra lui Rayo Vallecano, scor 3-0.

Celta VigoRayo VallecanoLaLigaIonut Radu
Etapa cu numărul 20 din LaLiga putea pune față în față doi  internaționali români, însă Andrei Rațiu nu a făcut parte din lotul lui Rayo Vallecano din cauza accidentării suferite la începutul acestui an. Fără Rațiu, dar și fără rezerva Ivan Balliu, antrenorul Inigo Perez a mizat în flancul drept al apărării pe uruguayanul Pacha.

Ionuț Radu, lăudat în presa spaniolă după Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0

Celta Vigo și-a continuat parcursul perfect din 2026 și a obținut a treia victorie consecutivă. Formația de pe Balaidos a marcat prin Sergio Carreira (40'), Bryan Zaragoza (54' - penalty) și Javier Rueda (79').

Radu a avut trei șuturi apărare, iar cea mai importantă ocazie a lui Rayo a fost consemnată în minutul 15, la scorul de 0-0. Goalkeeper-ul român a ieșit excelent pentru a-l bloca pe De Frutos, care a avut o importantă șansă de a deschide scorul.

"Ce paradă grozavă a lui Radu", a scris Marca, în timp ce As a notat scurt: "Salvatorul Radu!".

Radu a ajuns la cinci meciuri fără gol primit în ultimele șase meciuri din LaLiga ale lui Celta Vigo. Echipa sa se apropie de zona cupelor europene - locul 7, cu 32 de puncte, la egalitate cu Betis.

