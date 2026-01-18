Etapa cu numărul 20 din LaLiga putea pune față în față doi internaționali români, însă Andrei Rațiu nu a făcut parte din lotul lui Rayo Vallecano din cauza accidentării suferite la începutul acestui an. Fără Rațiu, dar și fără rezerva Ivan Balliu, antrenorul Inigo Perez a mizat în flancul drept al apărării pe uruguayanul Pacha.

Ionuț Radu, lăudat în presa spaniolă după Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0



Celta Vigo și-a continuat parcursul perfect din 2026 și a obținut a treia victorie consecutivă. Formația de pe Balaidos a marcat prin Sergio Carreira (40'), Bryan Zaragoza (54' - penalty) și Javier Rueda (79').



Radu a avut trei șuturi apărare, iar cea mai importantă ocazie a lui Rayo a fost consemnată în minutul 15, la scorul de 0-0. Goalkeeper-ul român a ieșit excelent pentru a-l bloca pe De Frutos, care a avut o importantă șansă de a deschide scorul.

