Liderul Universitatea Craiova a înregistrat un eșec umilitor, scor 2-3, în fața satelitului Stuttgart II, grupare ce este legitimată abia în Liga a treia din Germania.

Universitatea Craiova, învinsă într-un amical de către Stuttgart II

Cu golgheterul Ștefan Baiaram accidentat ușor, respectiv Juraj Badelj și Assad Al-Hamlawi menajați, „leii” din Bănie au înregistrat în palmares un rezultat de uitat.

Amicalul s-a desfășurat într-un format ciudat. Au avut loc trei reprize de câte 40 de minute între olteni și nemți.

Craiova a ales să își prelungească în Antalya cantonamentul până pe 16 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice nefaste din România.

Rezultatul a fost unul dezamăgitor pentru elevii lui Filipe Coelho. Au primit goluri în minutele 50, 73 și 89 de la niște jucători de eșalonul al treilea din Germania. Ei au punctat prin Houri (75') și Nsimba (78').

Echipa de start a Universității Craiova cu Stuttgart II



Universitatea Craiova: Isenko - Teles, A. Rus, Romanchuck - Mora, Bancu, Crețu, Cicâldău, D. Matei - Nsimba, Etim

Rezerve: L. Popescu, Lung, Stevanovic, Fălcușan, Gașpar, Fl. Ștefan, S. Șerban, Mogoș, Băsceanu, Houri, D. Muntean, Bancu, Băluță

Antrenor: Filipe Coelho

Lotul Craiovei din Antalya

Portari: Pavlo Isenko, Laurențiu Popescu, Silviu Lung jr, Alexandru Glodean

Fundași: Florin Gașpăr, Oleksandr Romanciuk, Vasile Mogoș, Adrian Rus, Nicușor Bancu, Carlos Mora, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Nikola Stevanovic, Darius Fălcușan, Florin Ștefan

Mijlocași: Anzor Mekvabisvili, Mihnea Rădulescu, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, Alexandru Crețu, Lyes Houri, Luca Băsceanu, David Matei, Denys Muntean, Sebastian Șerban

Atacanți: Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, Steven Nsimba.



În celălalt amical al iernii, Universitatea Craiova a învins-o pe Konyaspor cu 1-0. „Leii” vor relua campionatul pe 19 ianuarie, de la 20:00, în deplasare cu Petrolul Ploiești.

