FCSB ocupă locul 27 în ierarhia din Europa League, cu șase puncte acumulate în șase meciuri, în timp ce, în tot atâtea meciuri, Zagreb a adunat șapte puncte și ocupă locul 25.

FCSB a anunțat prețul unui bilet la meciul cu Dinamo Zagreb

Luni, roș-albaștrii au făcut un anunț important înaintea meciului de pe Stadionul Maksimir. Pe data de 22 ianuarie vor fi puse în vânzare biletele pentru partida din Europa League.

Campioana României a anunțat și prețul unui tichet: 20 de euro.

”Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu GNK Dinamo Zagreb, din UEFA Europa League (22 ianuarie, ora locală 21:00, Zagreb) pot fi achiziționate online accesând link-ul din zona de comentarii.

Prețul unui bilet este de 20 Euro. Menționăm faptul că trebuie să vă creați un cont pentru a avea acces la bilete.

Pentru a veni în sprijinul suporterilor din București, FCSB și Peluza Nord 1995 vor pune la dispoziție bilete luni și marți, între orele 10:00 și 18:00, în incinta magazinfcsb.ro, pe Strada Progresului 134-138.

Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”, se arată în anunțul făcut de FCSB.

