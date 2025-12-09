Intrat în dizgrația patronului după ce s-a operat fără acordul clubului, atacantul are zilele numărate la campioană, însă salvarea ar putea veni de la malul mării, acolo unde este așteptat cu brațele deschise.



Denis Alibec (34 de ani) trece prin momente dificile la FCSB. Cu evoluții modeste și un singur gol marcat de la revenirea din vară, situația vârfului s-a agravat după ce a decis, de unul singur, să se supună unei intervenții chirurgicale pentru extirparea unui chist.



Gigi Becali a reacționat virulent, anunțând că Alibec va primi amenda maximă și că figurează pe lista jucătorilor de care vrea să scape în această iarnă, alături de Vlad Chiricheș, David Kiki și Malcom Edjouma.



Marica îl vrea la Farul Constanța



Ciprian Marica, acționarul celor de la Farul, a comentat situația fostului golgheter al "marinarilor". Oficialul constănțean a transmis că performanțele trecute ale lui Alibec în tricoul alb-albastru nu au fost uitate, iar revenirea acestuia la Ovidiu este un scenariu plauzibil.



"Tot ce pot să spun despre Alibec este faptul că e un jucător care a făcut lucruri bune pentru Farul. La noi și-a lăsat o ușă deschisă, dacă vreodată se va pune problema să revină la Farul. Însă, ceea ce face el la FCSB nu mă interesează și nici n-aș vrea să-mi dau cu părerea. Prin prisma a ceea ce a făcut el la echipă, cum a tras echipa după el în multe meciuri, relația de fairplay pe care o are cu Gică Hagi și clubul nostru, și-a lăsat o ușă deschisă, clar!", a spus Marica pentru ProSport.



Alibec vrea să se retragă la Constanța



Scenariul unei reveniri la Farul, echipă care luptă în prezent pentru accederea în play-off de pe locul 8, se pliază perfect și pe dorințele atacantului, care a susținut cu subiect și predicat în trecut că și-ar dori să se retragă la Farul Constanța.



"Eu la Farul o să mă retrag. Acolo e casa mea. Cu siguranță mă voi întoarce acolo. Iubesc clubul acela", spunea internaționalul român în urmă cu câteva săptămâni.



Rămâne de văzut dacă mutarea se va concretiza chiar în această iarnă sau dacă atacantul va da curs provocării pe care i-a lansat-o Valeriu Iftime de a merge la FC Botoșani.

