Milioane de copii visează visează să ajungă fotbaliști profesioniști, iar o parte dintre aceștia au curajul de a-și imagina că vor înscrie, într-o bună zi, golul decisiv al unei finale.



Îl exersează din toate unghiurile, cu câlcâiul, din foarfecă, cu piciorul stâng, cu piciorul drept, prin lovitură de cap, îl visează, iar, foarte rar, dorința li de îndeplinește, uneori chiar unor jucători care nici nu și-au permis să viseze atât de intens. A fost și cazul brazilianului Juliano Belletti, fost fundaș dreapta al Barcelonei, care a înscris în carieră un singur gol, în patruzeci de meciuri jucate în Liga Campionilor, dar a fost cel câștigător, în finala din urmă cu douăzeci de ani, Barcelona - Arsenal.



Ismaila Sarr putea fi eroul Senegalului, dar arbitrul a preferat corupția mascată în precauție



În finala Cupei Africii 2026, care se putea încheia într-o mie de feluri diferite, din cauza arbitrului Jean-Jacques Ndala Ngambo, din Republica Democrată Congo, Ismaila Sarr (27 de ani, Crystal Palace) a înscris un gol mai greu de anulat decât de validat.



Într-un univers paralel, în care arbitrii nu sunt copleșiți de emoții, în prelungirile unei finale, și au curajul să lase fotbalul să își urmeze cursul, fotbalistul câștigătoarei Cupei Angliei ar fi putut să se bucure de statutul de „erou” în țara sa.



Ismaila Sarr a jucat, dar fără să se evidențieze, în finalele anterioare ale Senegalului în Cupa Africii; înfrângere cu Algeria, 0-1, în 2019, și victorie la penalty-uri, 4-2, cu Egipt, în 2021.

