Gigi Becali a aterizat la București! Unde a fost patronul lui FCSB

UPDATE (15:40): S-a dovedit că mașina de la aeroport care părea să fie a lui Ioan Becali este de fapt a vărului său, Gigi Becali. Astfel că, venirea la Rapid a lui Olimpiu Moruțan se lasă așteptată pentru moment.

Din informațiile Sport.ro, patronul lui FCSB a fost într-o vizită în Grecia la Muntele Athos și acum a revenit în țară.

___________________________________________________________________________________________________

Rapid va dat lovitura iernii, cel puțin pe hârtie, și îl va readuce pe Olimpiu Moruțan în Superliga.

Cu toate că Gigi Becali a fost interesat de fostul fotbalist de la FCSB, Moruțan a ales în cele din urmă mutarea la Rapid.



Olimpiu Moruțan este așteptat la aeroport! Ce l-a dat de gol pe Ioan Becali



Fotbalistul de 26 de ani s-a înțeles cu Rapidul în privința salariului și va veni gratuit în Giulești, în urma rezilierii cu Aris. VEZI AICI detalii legate de salariul imens pe care i l-a oferit Dan Șucu lui Olimpiu Moruțan.