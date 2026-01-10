Rapid a fost învinsă cu scorul de 1-2 de către Wisla Plock, liderul la zi din prima ligă a Poloniei. Partida din Antalya a reprezentat primul meci amical al giuleștenilor din pauza de iarnă.

Rapid - Wisla Plock 1-2, debut cu stângul în 2026 pentru alb-vișinii

Giuleștenii au avut șansa de a deschide scorul în minutul 25 din penalty. Golgheterul Alexandru Dobre a șutat însă puternic pe centru, iar portarul Burek a reușit să respingă.

La faza următoare, Aioani a provocat o lovitură de pedeapsă, în urma unei pase slabe livrate de către Kramer. Niarchos a transformat fără emoții de la punctul cu var, în minutul 27, Aioani alegând să sară în direcția opusă.

Alb-vișiniii au egalat în minutul 49 prin Pașcanu, care a transformat din șase metri o centrare excelentă livrată de Petrila.

Ultimul cuvânt de spus pe tabelă l-au avut tot polonezii. Ei au marcat golul victoriei prin Sekulski, în minutul 64, printr-o finalizare simplă din șase metri.

Echipele de start din Rapid - Wisla Plock



Rapid: Aioani – Cr. Manea, Kramer, Pașcanu, Borza – Hromada, Grameni, Christensen – Petrila, Koljic, Dobre

Aioani – Cr. Manea, Kramer, Pașcanu, Borza – Hromada, Grameni, Christensen – Petrila, Koljic, Dobre Rezerve: Briciu, Onea, Braun, Bolgado, Gojkovic, D.Ciobotariu , Ignat, Micovschi, Vulturar, Bădescu, G.Gheorghe, R. Pop, Hazrollaj, D. Paraschiv, Jambor, A.Șucu, Banu

Briciu, Onea, Braun, Bolgado, Gojkovic, , Ignat, Micovschi, Vulturar, Bădescu, G.Gheorghe, R. Pop, Hazrollaj, D. Paraschiv, Jambor, A.Șucu, Banu Antrenor: Costel Gâlcă

Costel Gâlcă



Wisla Plock: Burek – Custovic, Nastic, Pomorski, Hiszpanski, Djalo, Edmundsson, Mijuslovic, Bakhno, Lesniewsli, Niarchos

Burek – Custovic, Nastic, Pomorski, Hiszpanski, Djalo, Edmundsson, Mijuslovic, Bakhno, Lesniewsli, Niarchos Rezerve: Jurisc, Zajac, Leszczynski, Kalandadze, Haglid, Pacheco, Lecoeuche, Sekulski, Rogelj, Kaminski, Tavares

Jurisc, Zajac, Leszczynski, Kalandadze, Haglid, Pacheco, Lecoeuche, Sekulski, Rogelj, Kaminski, Tavares Antrenor: Mariusz Misiura



Pentru Rapid urmează amicalul de mâine, disputat împotriva bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia, de la ora 16:00.



Giuleștenii vor relua campionatul pe 17 ianuarie, de la ora 20:00, pe teren propriu împotriva codașei Metaloglobus.

