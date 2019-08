FABULOS! Becali a inventat SEMISCHIMBAREA la FCSB: "Eu spun pe cine sa scoata, nu pe cine sa bage!" :) VIDEO

Gigi Becali a dezvaluit cum functioneaza relatia sa cu antrenorii de la FCSB.

In plina criza de rezultate, FCSB e in fata unui meci urias in deplasare cu Mlada Boleslav, joi, de la ora 20:00, in direct la PROTV. Gigi Becali nu are antrenor si nu stie pe cine o sa puna pe banca ros-albastrilor. Acuzat ca se implica prea mult in viata echipei si dicteaza schimbarile, Becali a dezvaluit cum functioneaza implicarea sa.



Becali: Fac semischimbare, zic cine iese, nu cine intra!

"Eu i-am spus asa: nu ma intereseaza, nu fac eu schimbarile. Ce fac eu? Nu spun pe cine sa bage. Eu am zis ca am dat niste bani, echipa o faci tu. Eu cand ma bag la schimbari spun pe cine nu mai vreau sa vad in teren. Tu bagi pe cine vrei. Eu spun pe cine nu vreau sa vad, fac semischimbare, nu schimbare pentru ca nu vreau sa ma enervez! Eu stau si ma uit la meci si vad pe un jucator. Nu are atitudine, schimba-l, nu spun pe cine sa bagi! Daca esti antrenor si cunosti echipa baga pe cine vrei, dar fa schimbare!".

Becali: Ma retrag dupa ce castig Liga Campionilor!

"Se mai consculta cu mine, dar ii spun sa faca ce vrea el. Nu ma bag la echipa de start, dar cand ma uit la meci si ma enervez cer sa scoata jucatorul, sa nu ma mai enerveze. E posibil sa nu ma uit la meciuri. Dupa ce castig Liga Campionilor o sa ma retrag de tot din viata toata. O sa ma duc undeva unde nu ma mai gasiti voi. Asculta ce spun, pana nu o castig Liga Campionilor, razboi vor avea cu mine", a spus Becali la PROX.