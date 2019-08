Victor Piturca, INTERZIS de Becali la FCSB: "Nu vreau sa-l mai vad!" De ce e sigur de calificarea in grupe

Gigi Becali isi continua tirada impotriva celor care ii critica deciziile recente.

Fara antrenor, fara manager si fara rezultate. FCSB a devenit o umbra a echipei care lupta pentru titlu si grupele europene. Gigi Becali spune ca a sacrificat meciul cu Voluntari pentru returul de joi cu Mlada, ora 20:00, la PROTV. In privinta antrenorului, Becali nu stie cine vine, insa stie pe cine nu vrea: Victor Piturca, alaturi de care a cucerit titlul la inceputul anilor 2000.

BECALI: FOTBAL FARA BANI NU SE POATE

Ati luat palmaresul, ati luat numele, ce mai vreti de la Becali? Le-ati luat pe toate! Gata, sa fie sanatosi!

Suporterii trebuie sa inteleaga ca asta este strategia mea de a ma califica in Europa. Eu nu sunt idiot sa arunc cu banii in foc. Daca nu ma calific anul asta si nici anul viitor, eu dau echipa cui vrea, ca nu sunt idiot. Daca nu ai bani, te duci ca CFR in insolventa, ca Dinamo. Exista vreun club decat FCSB care n-a trecut prin insolventa, faliment?

BECALI: CRED IN CALIFICARE

Eu cred in calificare, noi avem la ora asta o echipa foarte valoroasa, putem sa distrugem adversarul. Niciodata FCSB nu cred ca a avut echipa valoroasa ca pana acum. Luati-i si pe aia 10 care sunt accidentati. Puteam si eu sa fac echipe mari ca si CFR in Europa. Sunt 6-7 jucatori care erau titulari la echipa. Ce sunt eu, Dumnezeu? Ei cauta nod in papura la Becali.

BECALI, RASPUNS PENTRU MITICA DRAGOMIR

Ce a spus Mitica Dragomir, ca il luam pe Victor Piturca cu 500.000 de mii. Cum sa-l iau pe Piturca? Eu nu vreau sa lucrez cu el si nu lucrez cu oameni pe care nu vreau sa ii mai vad. E talentat, nu poti sa ii iei meritele, numai ca eu nu lucrez cu el niciodata, chiar daca iau Cupa.