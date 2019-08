FCSB - VOLUNTARI 1-3 | "Din pacate nu avem lotul pe care l-am avut la inceput de sezon!" Mbappe Coman stie care este adevarata problema la FCSB! Ce spune despre o plecare la Sporting

FCSB a pierdut, scor 1-3, meciul de pe teren propriu impotriva celor de la Voluntari si continua seria neagra din campionat. La finalul partidei Florinel Coman a vorbit despre situatia ros-albastrilor si a vorbit despre o eventuala plecare la Sporting.

"Un nou esec, a fost un meci greu, era normal sa fie un meci greu, dar din pacate nu am reusit sa legam jocul si asta ne-a costat. Trebuia sa castigam, dar asta este, suntem intr-o perioada foarta proasta, speram sa ne calificam joi cu Mlada. Trebuie sa nu mai facem greseli, sa ne concentram si sa ne calificam. Este vina noastra, noi jucam, noi intram pe teren, din pacate nu avem lotul pe care l-am avut la inceput de sezon, asteptam sa revina cei accidentati. Este foarte greu, mai ales ca am jucat cu echipe mai slab cotate decat noi si am pierdut multe puncte. CFR are un lot foarte puternic, jucatori cu experienta, ce sa zic, trebuie sa ne trezim, sa strangem randurile si sa incepem sa castigam si in campionat. Nu stiu nimic despre un interes al lui Sporting, e un club foarte mare, vedem ce va fi. Pot pleca, dar acum nu ma gandesc la plecare, mai ales ca trecem printr-un moment foarte greu", a declarat Coman la finalul meciului.

Sporting, interesata de Coman



Marius Niculae a dezvaluit ca o echipa mare din Portugalia este interesata de Florinel Coman si nu este neaparat vorba de Sporting Lisabona. Coman este unul dintre pariurile lui Gigi Becali, despre care a spus de multe ori ca va pleca pe o suma mare de la FCSB.

"Chiar m-a sunat cineva din Portugalia, il urmaresc pe Florinel Coman, il au sub lupa. E o echipa importanta, nu pot sa dau nume. O echipa importanta, nu neaparat Sporting. Sunt mai multe echipe care il urmaresc si mi-au cerut detalii despre Florinel Coman, cum este ca om, caracter.

A facut un campionat european foarte, foarte bun, la FCSB face diferenta. Mai are nevoie sa mai puna putina forta pe el, pentru ca afara se cere, trebuie sa tii la tavaleala. Chiar a crescut foarte mult in ultimul timp si uite ca a ajuns in atentia unor cluburi mari din Europa. Acum depinde numai de el daca va continua asa si confirma", a spus Marius Niculae la Telekomsport.