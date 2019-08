Situatie INCREDIBILA! Dinamo si FCSB, ce au fost si ce au ajuns! Au impreuna aproape jumatate din punctele liderului si un golaveraj dezastruos! FOTO

Clasamentul Ligii 1 in momentul de fata este surprinzator. FCSB si Dinamo se claseaza pe locurile 10, respectiv 13, dupa 5 etape.

FCSB trece printr-o situatie care nu s-a mai intamplat de 17 ani. Au trei infrangeri consecutive si se afla pe locul 10 in clasamentul Ligii 1 cu un golaveraj rusinos: 6 goluri marcate si 10 primite. Dinamo se afla pe locul 13 cu 4 infrangeri in 5 etape. Practic, FCSB si Dinamo au la un loc 7 puncte si un golaveraj de 10-22, ceea ce inseamna aproape jumatate din punctele pe care le are CFR, 13, cu un golaveraj 13-3.

Clasamentul actualizat al Ligii 1