FCSB - VOLUNTARI 1-3 | "Nu cred ca exista vreo sansa!" Cristiano Bergodi a vorbit despre posibilitatea de a pleca la FCSB: "Pentru mine este o surpriza"

Toate fazele importante din FCSB-VOLUNTARI sunt aici.

Voluntari s-a impus cu 3-1 in deplasare cu FCSB si a reusit sa treaca peste ros-albastri in clasament. La finalul meciului, antrenorul celor de la Voluntari, Cristiano Bergodi, a vorbit despre meci si despre posibilitatea de a merge antrenor la FCSB

"Aveam nevoie mare de o victorie si asta e o gura de oxigen pentru noi. Ne bucuram, vreau sa felicit baietii pentru ca au facut un meci foarte bun. Am avut ocazii, ne-am descurcat bine si sunt foarte multumit.

FCSB este o echipa buna, jucatori foarte buni. Coman, Tanase, s-a vazut cand au intrat, nu a fost usor pentru noi.

Eu sper sa facem treaba buna in continuare, sa avem incredere in noi. Sincer, m-au surprins baietii, pentru ca nu e usor sa castigi in deplasare in fata FCSB-ului.

Pentru mine este o surpriza ca oamenii din conducere spun ca nu ma lasa la FCSB, pentru ca nici nu s-a pus problema. Eu sunt antrenorul Voluntariului si imi vad de treaba mea, avem un proiect aici.

Nu vreau sa raspund la intrebari legate de postul de antrenor de la FCSB, nu mi se pare corect. FCSB are un antrenor acum. Eu ma bucur pentru echipa mea si vorbesc despre baietii mei.

Nu cred ca exista vreo sansa sa plec, pentru ca pe mine nu m-a cautat nimeni. Am fost cautat acum o luna de alta echipa, dar am decis sa raman la Voluntari", a spus Cristiano Bergodi dupa FCSB 1-3 Voluntari.