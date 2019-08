FCSB e la 9 puncte de CFR, dar Becali le face o promisiune suporterilor: "Pot sa le spun asta!" Ce plan are patronul daca rateaza calificarea in Europa

FCSB e pe 10 in Liga 1.

La 9 puncte de CFR, FCSB are cel mai prost inceput de campionat din 2002 incoace. Atunci s-a mai intamplat ca echipa lui Becali sa piarda trei meciuri consecutive in Liga 1.

Totusi, in ciuda diferentei destul de mari care s-a instalat inca de la inceputul campionatului, Gigi Becali are curajul sa le promita fanilor titlul in acest sezon. Chiar daca nu e sigur de calificarea in competitiile europene, patronul e sigur ca FCSB va lua titlul anul acesta si a facut toate calculele.

"Nu stiu daca ne calificam in Europa, dar le promit titlul anul acesta. 9 puncte, ce mare lucru? Ii bati pe CFR dus-intors si se scad 6. Mai sunt 21 de etape, nu spunem acum. Acum vorbim economic", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport la PRO X.