Situatie HALUCINANTA pentru FCSB! Din 2002 nu s-a mai intamplat asta cu echipa lui Becali: record negativ in Liga 1

FCSB se afla intr-o situatie incredibila in istoria echipei.

Stelistii au ajuns la un record negativ inca din startul noului sezon de campionat. Echipa antrenata in prezent de Vergil Andronache a pierdut trei meciuri consecutive in Liga 1, lucru care nu s-a mai intamplat din 2002.

FCSB a pierdut 0-2 cu Botosani, 1-2 cu Astra si 1-3, aseara, la Pitesti, cu Voluntari.

FCSB este, in prezent, pe locul 10 in clasament, cu 9 puncte sub liderul CFR Cluj.

Vergil Andronache, antrenorul stelistilor, a pus prestatia slaba din meciul cu Voluntari pe seama faptului ca toti se concentreaza asupra meciului cu Mlada Boleslav din Europa League.

FCSB se va lupta in Cehia pentru a obtine calificarea in play-off-ul competitiei europene si a mai avea o sansa de a accede in grupele EL. Dupa 0-0 la Giurgiu, stelistii trebuie sa traga tare pe terenul celor de la Mlada.