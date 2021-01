EXCLUSIV | Un fost fotbalist al lui Dinamo trage un semnal de alarma! "Cu astea nu te joci! Sa speram ca nu va fi mai rau"

Situatia de la Dinamo ii ingrijoreaza foarte tare pe fostii fotbalisti ai echipei din Stefan cel Mare.

Fostul fundas central al 'cainilor' Lucian Goian a vorbit la PRO X despre problemele cu care se confrunta fosta sa echipa. El a marturisit ca se teme ca situatia sa devina chiar si mai grava prin prisma memoriilor depuse de o parte a fostilor fotbalisti la FIFA.

Totodata, jucatorul care a evoluat in Stefan cel Mare in doua perioade, 2004-2007 si 2010-2012, considera ca investitorii spanioli nu ar fi trebuit lasati sa cumpere clubul in absenta unor garantii bancare.

"Toti suporterii dinamovisti, printre care si eu, au sperat ca lucrurile se vor indrepta. Toata lumea a asteptat un salvator care sa vina sa faca investitii. Am crezut ca acest lucru se va intampla, dar vedem cu totii in ce situatie dramatica a ajuns Dinamo.

La un club de talia lui Dinamo sa vina suporterii sa deszapezeasca terenul... nimeni nu se astepta la asa ceva.

Sa speram ca nu va fi mai rau. Am vazut ca sunt memorii ale jucatorilor, sunt datorii care trebuie acoperite si am inteles ca sunt notificari de la forurile internationale, iar cu astea nu te joci.

Nu stie nimeni cine conduce echipe. De finantat cred ca nu o finanteaza nimeni. Jucatorii sunt de apreciat pentru ca au ales sa nu paraseasca reduta, au ales sa ramana si sa lupte.

Ei vin atrasi de spiritul lui Dinamo. Sunt jucatori care ar veni si gratis.

Cuvantul 'faliment' este foarte dur si ar fi o mare pata pe istoria lui Dinamo. Sper sa nu se intample asa ceva.

Marea greseala a fost ca au putut prelua clubul fara nicio garantie. Nu cred ca trebuia ajuns aici. Daca legile erau mai putin permisive nu se ajungea aici", a spus Lucian Goian la Ora Exacta in Sport.